Donald Trump besucht erneut den Anschlagsort - in Begleitung von Elon Musk

Mitte Juli entging Ex-Präsident Trump in Pennsylvania nur knapp dem Tod. Jetzt will er erneut in dem Örtchen Butler auftreten - und bekommt dabei prominente Unterstützung.

Das Wichtigste in Kürze Bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania im Juli wurde Donald Trump angeschossen.

Ein Besucher der Veranstaltung starb durch eine Kugel des Attentäters.

Am Samstag kehrt der republikanische Präsidentschaftskandidat an den Ort des Anschlags zurück und wird dabei von Elon Musk unterstützt.

In Butler in Pennsylvania entging Donald Trump am 13. Juli nur knapp einem Mordanschlag. Jetzt will der republikanische Präsidentschaftskandidat am Samstag (5. Oktober) genau an den Ort des Attentats zurückkehren. Trump bekommt dabei prominente Unterstützung. Tech-Milliardär Elon Musk kündigte am späten Donnerstagabend an, er werde an Trumps Kundgebung in Butler teilnehmen.

"Ich werde da sein, um zu unterstützen!", antwortete Musk auf seiner Plattform X auf einen Post des Ex-Präsidenten, in dem dieser seine Rückkehr nach Butler ankündigt und das sein inzwischen schon beinahe ikonisches Bild unmittelbar nach den Schüssen auf ihn zeigt. Musk, dem neben X auch der Elektroauto-Konzern Tesla gehört, bezeichnete den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump als "stark".

Trump will an getöteten Besucher erinnern

Nach dem Attentat verstärkte Musk seine Unterstützung für Trump im Präsidentschaftswahlkampf November. Auf seiner Plattform X macht er auch immer wieder Stimmung gegen Trumps demokratische Kontrahentin Kamala Harris.

Die Kundgebung am 5. Oktober wird auf demselben Gelände stattfinden, auf dem im Juli der Anschlag geschah. Trump wurde damals am rechten Ohr von einer Kugel gestreift und ein Teilnehmer der Kundgebung getötet, als ein Schütze das Feuer eröffnete. Der 20-jährige Attentäter, der als Thomas Crooks identifiziert wurde, wurde von einem Scharfschützen des Secret Service erschossen.

Trumps Wahlkampfteam gab bekannt, dass der Ex-Präsident bei seinem erneuten Auftritt in Butler an den Mann erinnern wolle, der bei der Attacke getötet wurde, und an die zwei Menschen, die verletzt wurden. Außerdem wolle der 78-Jährige den Sicherheits- und Rettungskräften für ihren Einsatz danken.

Weitere Anschlagsversuch in Florida

Erst im September hatte es einen weiteren Anschlagsversuch auf Trump gegeben. Der Secret Service schoss an Trumps Golfplatz im Bundesstaat Florida auf einen bewaffneten Mann, der sich in den Büschen versteckt hatte, während der Ex-Präsident dort spielte. Der Verdächtige selbst feuerte keine Kugel ab und floh, wurde wenig später aber festgenommen und angeklagt. Die Behörden gehen davon aus, dass auch er ein Attentat auf Trump begehen wollte.

