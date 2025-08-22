Anzeige
Schweizer Alpen

Drama am Breithorn: Zwei Deutsche nach eisiger Nacht gerettet

  • Aktualisiert: 22.08.2025
  • 12:10 Uhr
  • dpa
Das Breithorn: Ein Hubschrauber brachte zwei verunglückte Bergsteiger nach Stunden in Sicherheit.
Das Breithorn: Ein Hubschrauber brachte zwei verunglückte Bergsteiger nach Stunden in Sicherheit.© Jean-Christophe Bott/dpa

Zwei deutsche Bergsteiger steckten am Breithorn in 4.000 Metern Höhe fest. Stundenlang verhinderte schlechtes Wetter eine Bergung. Nun brachte ein Hubschrauber sie ins Tal – nach einer Nacht in Not sind sie im Krankenhaus und wohlauf.

Anzeige

Am Breithorn, einem Viertausender in den Schweizer Alpen, sind zwei deutsche Bergsteiger aus großer Not gerettet worden. Die beiden Männer konnten von der italienischen Bergwacht am frühen Freitagmorgen (22. August) in etwa 4.000 Metern Höhe mit einem Hubschrauber aufgegriffen und ausgeflogen werden.

Sie wurden in ein Krankenhaus nach Aosta in Italien gebracht. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben der Bergwacht "insgesamt gut".

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Die beiden Männer hingen seit Donnerstag (21. August) in eisiger Kälte in der Nähe des Gipfels fest. Auf dem Weg nach unten hatte sich ihr Seil festgeklemmt. Ein weiteres Seil, um den Abstieg fortzusetzen, hatten sie nach Angaben der Bergwacht nicht. Mehrere Versuche, sie mit einem Hubschrauber nach unten zu bringen, scheiterten an den Wetterbedingungen: Die Sicht war zu schlecht. Zudem herrscht aktuell in der Gegend hohe Lawinengefahr.

Anzeige
Anzeige

Eine Nacht zwischen Schnee und Eis 

Am frühen Freitagmorgen gegen 5:30 Uhr kam dann doch ein Hubschrauber von der italienischen Seite zu ihnen durch. Die beiden hatten Zuflucht an einer verhältnismäßig windgeschützten Stelle gesucht, wo sie dann zwischen Schnee und Eis auch die Nacht verbrachten. Mit einer Leuchte konnten sie dann auf sich aufmerksam machen. Zudem bestand übers Handy Verbindung.

Das Breithorn ist ein Bergkamm in den Walliser Alpen, im Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Italien. Der höchste Punkt ist der Westgipfel mit 4.160 Metern. Bestiegen wird das Massiv in der Regel von Schweizer Seite über die Station Klein Matterhorn.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Anzeige
Anzeige

Hubschrauber mussten mehrfach kehrt machen

Das Breithorn gilt als einer der Viertausender in den Alpen, die verhältnismäßig leicht zu besteigen sind. Der Schweizer Alpen-Club SAC spricht jedoch auch von einer "gewaltigen vergletscherten Mauer mit mehreren Gipfeln". Am Donnerstag waren mehrere Rettungsversuche noch gescheitert. Von Schweizer Seite musste ein Hubschrauber der Air Zermatt unverrichteter Dinge wieder kehrt machen.

Die Rettung gelang dann mit einem Helikopter der italienischen Bergwacht. Zwischenzeitlich war auch überlegt worden, die beiden Männer mit einem Bergsteiger-Team herauszuholen. Nach Angaben der Rettungskräfte wäre eine Bergung zu Fuß jedoch wegen der derzeit hohen Lawinengefahr sehr gefährlich gewesen. Zudem gibt es in dem Gebiet zahlreiche Gletscherspalten.

Mehr News
Vor der Umbenennung der Berliner Mohrenstraße
News

Gericht in Berlin stoppt Umbenennung: Mohrenstraße bleibt vorerst Mohrenstraße

  • 22.08.2025
  • 14:01 Uhr
Apotheke
News

Debatte um Kassenbeiträge: Vorschläge zu neuer Praxisgebühr und höheren Arzneimittel-Zuzahlungen

  • 22.08.2025
  • 13:50 Uhr
9. Juni 2025, USA, Newark: Menschen mit Koffern gehen durch das internationale Terminal des Newark Liberty International Airport.
News

55 Millionen: Trump-Regierung überprüft alle Ausländer mit bestimmtem Visum

  • 22.08.2025
  • 13:36 Uhr
Nahostkonflikt - Gaza
News

Lage spitzt sich zu: Gaza-Stadt und Umgebung offiziell von Hungersnot betroffen

  • 22.08.2025
  • 12:23 Uhr
Jimi Blue Ochenseknecht: Wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung steht der Schauspieler vor Gericht.
News

Jimi Blue Ochsenknecht entgeht Haftstrafe – Prozess endet mit Geldbuße

  • 22.08.2025
  • 11:46 Uhr
Für eine*n Erzieher*in in der Entgeltgruppe S 8a, Stufe 3 bedeutet der TVöD eine Gehaltssteigerung ab 1. April 2025 um 221 Euro monatlich.
News

Gehaltserhöhung für TvÖD-Beschäftigte noch immer nicht ausgezahlt

  • 22.08.2025
  • 11:38 Uhr
Biathlon-Star Franziska Preuß kann den Tod ihrer früheren Teamkollegin Laura Dahlmeier, die beim Bergsteigen in Pakistan ums Leben kam, noch immer nicht begreifen.
News

Biathlon-Star Preuß über Dahlmeier-Tragödie: "Ihr Tod ist schwer greifbar"

  • 22.08.2025
  • 11:24 Uhr
SOCCER-CLUB-CHE-PSG/
News

"Wie bei einer großen Mannschaft ...": Trump zieht Sport-Vergleich zum Ukraine-Krieg

  • 22.08.2025
  • 11:06 Uhr
Der Mastodon-Musiker Brent Hinds ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Er wurde 51 Jahre alt.
News

Mastodon-Musiker Brent Hinds bei Motorradunfall getötet

  • 22.08.2025
  • 10:18 Uhr
Erik Menendez (l) und sein Bruder Lyle Menendez
News

Erik Menendez muss in Haft bleiben - jetzt folgt die Anhörung von Bruder Lyle

  • 22.08.2025
  • 09:20 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 22. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 22. August 2025 | 08:25

  • 04:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 19:45

  • 26:05 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 18:00

  • 11:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 15:45

  • 10:30 Min
  • Ab 12
:newstime vom 21. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 21. August 2025 | 08:25

  • 05:24 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 19:45

  • 26:15 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 18:00

  • 11:39 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 15:45

  • 10:41 Min
  • Ab 12
:newstime vom 20. August 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 20. August 2025 | 08:25

  • 04:56 Min
  • Ab 12
:newstime vom 19. August 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 19. August 2025 | 19:45

  • 25:27 Min
  • Ab 12