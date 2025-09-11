+++ BREAKING NEWS +++

Nach Verurteilung: Attentäter von Solingen legt Revision ein

Anzeige
Arbeitskampf am Mittelmeer

Dreistündiger Streik legt Flugverkehr auf beliebter Urlaubsinsel lahm

  • Aktualisiert: 11.09.2025
  • 10:45 Uhr
  • dpa
Stillstand am Airport: Am Flughafen Larnaka sitzen Tausende Passagiere wegen des Streiks fest.
Stillstand am Airport: Am Flughafen Larnaka sitzen Tausende Passagiere wegen des Streiks fest.© Christoph Reichwein/dpa

Chaos für Reisende: In Zypern fallen rund 50 Flüge aus, 15.000 Passagiere sind betroffen. Grund ist ein landesweiter Streik um den Inflationsausgleich – mit Folgen weit über die Flughäfen hinaus.

Anzeige

Wegen eines landesweiten Streiks müssen sich Reisende in Zypern auf erhebliche Beeinträchtigungen im Luftverkehr einstellen. Nach Angaben des Betreiberunternehmens der Flughäfen von Larnaka und Paphos sind am Donnerstagmittag (11. September) rund 50 Flüge und 15.000 Passagiere betroffen. Die Gewerkschaften fordern mit der Aktion den vollen und automatischen Inflationsausgleich, der seit 2023 nur noch zu zwei Dritteln gezahlt wird.

Auch in den News:

Die Arbeitsniederlegung dauert von 11 bis 14 Uhr (Ortszeit) und betrifft auch Schulen, öffentliche Verkehrsmittel sowie Teile des Gesundheitswesens. Kritische Infrastruktur wie Stromversorgung, Wasser, Telekommunikation und Notdienste arbeiteten mit Notpersonal weiter.

Hintergrund ist ein festgefahrener Streit zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und der Regierung über die Zukunft des automatischen Inflationsausgleichs. Nach gescheiterten Verhandlungen sollen die Gespräche unter Vermittlung des Arbeitsministeriums wieder aufgenommen werden.

Joyn Teaser NEU

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige
:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Mehr News
Pressekonferenz ZF zur Zusammenarbeit mit Wolfspeed
News

Friedrichshafen: ZF-Chef Holger Klein geht – wer jetzt den kriselnden Konzern übernimmt

  • 11.09.2025
  • 14:21 Uhr
Prozess um mutmaßlich islamistischen Terroranschlag
News

Nach Verurteilung: Attentäter von Solingen legt Revision ein

  • 11.09.2025
  • 13:56 Uhr
Krankenhaus-Pilz Candidozyma auris
News

Gefährlicher Klinik-Pilz auf dem Vormarsch – auch Deutschland betroffen

  • 11.09.2025
  • 13:33 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250820-935-779053
News

Vorsicht bei Wassersprudlern: Sodastream & Co. können zu wahren Bakterienschleudern werden

  • 11.09.2025
  • 13:09 Uhr
Larry Ellison
News

Larry Ellison überholt Elon Musk: Oracle-Boss kratzt am Reichtumsrekord

  • 11.09.2025
  • 12:16 Uhr
USA-SEPT11/NEW YORK
News

LIVE: Bewegendes 9/11-Gedenken am Ground Zero - der Tag, der die Welt veränderte

  • 11.09.2025
  • 12:15 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250904-935-811551
News

Bericht: Plant Kik Filialschließungen in großem Stil?

  • 11.09.2025
  • 10:37 Uhr
GERMANY-POLITICS/FAR RIGHT
News

Bundestag hebt Immunität von AfD-Abgeordnetem Krah auf

  • 11.09.2025
  • 10:31 Uhr
Emmenegger neue SPD-Kandidatin als Verfassungsrichterin
News

Sigrid Emmenegger: Das ist die neue SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht

  • 11.09.2025
  • 10:28 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250910-99-980629
News

Straßen verwandeln sich in Flüsse: Schwere Überschwemmungen auf Bali und Flores - bereits 18 Tote

  • 11.09.2025
  • 10:17 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 11. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 11. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 19:45

  • 25:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 18:00

  • 12:04 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 15:45

  • 10:29 Min
  • Ab 12
:newstime vom 10. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 10. September 2025 | 08:25

  • 04:27 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 19:45

  • 08:58 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 18:00

  • 11:13 Min
  • Ab 12
:newstime vom 9. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 9. September 2025 | 15:45

  • 10:33 Min
  • Ab 12
:newstime vom 09. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 09. September 2025 | 08:25

  • 04:38 Min
  • Ab 12
:newstime vom 08. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 08. September 2025 | 19:45

  • 26:03 Min
  • Ab 12