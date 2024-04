Dringender Rückruf bei Aldi: Achtung vor Salmonellen in Harzer Schinkenwürstchen

Der Verzehr der Würstchen kann zu Durchfall, Erbrechen und Fieber führen. Von dem Lebensmittel-Rückruf ist ein Produkt betroffen, das bei Aldi Nord im Sortiment ist.

Das Wichtigste in Kürze In Harzer Schinkenwürstchen der Firma Gmyrek sind Salmonellen gefunden worden.

Vom Verzehr des Produkts wird dringend abgeraten.

Was Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt tun sollten.

Wegen nachgewiesener Salmonellen in Harzer Schinkenwürstchen des Unternehmens Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren im niedersächsischen Gifhorn gibt es eine Lebensmittelwarnung. Es handelt sich um eine 350-Gramm-Packung, in Folie eingeschweißt, mit fünf nebeneinander liegenden Würstchen, wie das Portal "Lebensmittelwarnung.de" am Mittwoch (24. April) mitteilte.

Durchfall und Erbrechen drohen

Betroffen seien Packungen mit dem Haltbarkeitsdatum 03.05.2024 und der Kennzeichnung GMYG24G0676. Die Salmonellen seien bei einer Eigenkontrolluntersuchung nachgewiesen worden. Laut dem Portal "Produktwarnung.de" kann der betroffene Artikel in allen Filialen von Aldi-Nord gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgegeben werden.

Eine Salmonellen-Erkrankung äußere sich innerhalb einiger Tage nach der Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Vor allem Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können den Angaben nach schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Menschen, die das Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, wird geraten, ärztliche Hilfe aufzusuchen und auf eine mögliche Salmonellen-Infektion hinzuweisen.

