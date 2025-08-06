Der "ja! Körnige Frischkäse 0,1%" wird wegen möglicher Metallkontamination zurückgerufen. Betroffen ist das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11.08.2025 und der EAN 43 37256 94458 8. Der Verzehr wird dringend abgeraten.

Das Wichtigste in Kürze Rückruf des "ja! Körnigen Frischkäses 0,1%" (MHD 11.08.2025, EAN 43 37256 94458 8) wegen möglicher Metallkontamination.

Produkt ist nicht zum Verzehr geeignet und kann in den Verkaufsstellen zurückgegeben werden – Kaufpreis wird erstattet.

Fragen beantwortet die Berglandmilch-Hotline unter +43 800 170161.

Die Berglandmilch eGen ruft den "ja! Körnigen Frischkäse 0,1%" im 200-Gramm-Becher vorsorglich zurück. Grund ist ein technischer Defekt, durch den es zu einer Kontamination mit Teilen eines Metalldrahts gekommen sein könnte. Betroffen ist ausschließlich das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 11.08.2025 und der EAN-Nummer 43 37256 94458 8.

Das Unternehmen betont, dass das Produkt nicht zum Verzehr geeignet ist und mögliche gesundheitliche Risiken birgt. Vorsorglich wurden alle betroffenen Artikel bereits aus dem Verkauf genommen. Verbraucher:innen, die den Frischkäse gekauft haben, werden gebeten, ihn nicht zu konsumieren und in die Verkaufsstellen zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet.

Der Rückruf erfolgt laut Berglandmilch aus Gründen der Verantwortung gegenüber den Kund:innen. Zwar gebe es keine Hinweise auf konkrete Vorfälle, doch die Möglichkeit einer Metallkontamination könne nicht vollständig ausgeschlossen werden. "Dieser Rückruf erfolgt vorsorglich aus Verantwortung für die Gesundheit der Verbraucher:innen und um die sichere Verwendung der Produkte zu gewährleisten", erklärt das Unternehmen in einer offiziellen Mitteilung.

Rückgabe und weitere Informationen

Betroffen ist ausschließlich der "ja! Körnige Frischkäse 0,1%" mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum. Andere Produkte der Marke "ja!" oder des Herstellers Berglandmilch sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht betroffen. Kund:innen können sich bei Fragen an die Berglandmilch-Hotline wenden, die unter der Nummer +43 800 170161 erreichbar ist.

