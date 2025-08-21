Rückruf bei Edeka: Steinchen in Dosen-Linsen

Zwei Edeka-Produkte werden vorsorglich zurückgerufen, da kleine Steine zwischen den Linsen entdeckt wurden. Betroffen sind 400-Gramm-Dosen mit bestimmten Haltbarkeitsdaten.

In zwei Linsen-Produkten von Edeka könnten sich kleine Steine befinden. Betroffen sind die "Edeka Bio Braune Linsen" und "Edeka Herzstücke Braune Linsen" in 400-Gramm-Dosen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 31. Januar 2028 und 31. Mai 2028. Der Hersteller Italia Meal S.R.L. ruft die Produkte deshalb vorsorglich zurück. Sie seien bundesweit in Edeka- und Marktkauf-Märkten vertrieben, hieß es.

Edeka ruft Linsen-Dosen zurück

Grund für den Rückruf sind kleine Steine, die sich aufgrund eines Verarbeitungsfehlers zwischen den Linsen befinden könnten. Diese Fremdkörper stellen beim Verzehr ein erhebliches Verletzungsrisiko dar. Der Hersteller warnt daher ausdrücklich davor, die betroffenen Produkte zu konsumieren.

Kleine Steine können gefährlich sein

Um mögliche Gefahren zu vermeiden, bietet Edeka die Rückgabe an: Kund:innen können die Dosen in den jeweiligen Märkten zurückgeben und erhalten den Kaufpreis vollständig erstattet – auch ohne Vorlage eines Kassenbons.

Für weitere Informationen oder bei Rückfragen steht der Kundenservice von Edeka bereit. Dieser ist per E-Mail unter info@edeka.de oder telefonisch unter der kostenlosen Hotline 0800 3335211 erreichbar. Die Hotline ist täglich von 8 bis 20 Uhr besetzt.