Der Virologe Christian Drosten sieht die Corona-Pandemie in Deutschland für beendet. Die Bevölkerung habe eine breite Immunität. Man befinde sich in der "ersten endemischen Welle".

Das Wichtigste in Kürze Virologe Christian Drosten hält die Corona-Pandemie nun für überwunden.

Das erzählte er in einem Interview.

Man befinde sich nun in einer "ersten endemischen Welle".

Endemische Phase hat begonnen

"Wir erleben in diesem Winter die erste endemische Welle mit Sars-CoV-2, nach meiner Einschätzung ist damit die Pandemie vorbei", so der Leiter der Virologie an der Berliner Charité zum "Tagesspiegel".

So würden nach fast drei Jahren Pandemie viele Bundesländer in Richtung einer neuen Normalität im Umgang mit dem Virus steuern. Dabei würden Auflagen und Verhaltensempfehlungen langsam wegfallen.

"Endemie" beschreibt einen Zustand, in dem die Infektionswellen abflachen und damit für einen Großteil der Menschen die Auswirkungen wenig gravierend sind. Dafür bedarf es eine breit vorhandene Immunität durch entweder Impfungen und/oder überstandene Infektionen. Das Immunsystem ist nicht mehr mit einem neuartigen Erreger konfrontiert und reagiert schneller und besser auf eine Infektion.

Drosten: Virus im Sommer kaum vorhanden

Nach dem Winter soll die Immunität dann so breit und belastbar sein, dass das Corona-Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne, so Drosten weiter.

Anders könnte es dennoch bei einem weiteren Mutationssprung des Erregers kommen. "Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr", meint der Virologe.

Andere Experten äußern sich ähnlich

Auch Intensivmediziner Christian Karagiannidis äußert sich ähnlich.

Zum Redaktionsnetzwerk Deutschland bejahte er die Frage, ob die Pandemie nach dem Winter vorbei sei. "Ich rechne damit, dass die Pandemie jetzt zunehmend ausläuft", fügte das Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung hinzu.

Länder reagieren unterschiedlich auf Corona-Lage

Die Bundesländer behandeln die neue Lage jedoch äußerst unterschiedlich, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt:

In Bayern und Sachsen-Anhalt ist die Maskenpflicht im Nahverkehr schon weggefallen. Schleswig-Holstein folgt den Ländern zum Jahresende.

Von der Isolationspflicht nach einem positiven Test haben sich Bayern, Hessen, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz verabschiedet.

Niedersachen und Sachsen wollen erstmal Vorsicht walten lassen und nach dem Winter entscheiden, wie es weitergeht.