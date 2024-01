Druck auf Ampel steigt: Bayerische Bauern protestieren landesweit an Autobahnen

Tagelang haben Traktoren zuletzt zahlreiche Straßen in Deutschland lahmgelegt. Die Landwirte beharren nach wie vor auf ihrem Protest gegen die Sparpolitik der Ampel-Koalition. Autofahrer:innen in Bayern müssen sich auf Blockaden gefasst machen.

Das Wichtigste in Kürze In ganz Bayern protestieren Bauern.

Sie wollen mit Blockaden an Autobahnen ihren Unmut über die Sparpolitik der Ampel kundtun.

Der Druck auf die Bundesregierung wächst weiter.

Bayerische Bauern protestieren wieder gegen die Sparpolitik der Ampel-Koalition. Seit dem heutigen Mittwochmorgen (31. Januar) blockieren die Landwirte Autobahnauffahrten im ganzen Bundesland. Die angemeldeten Protestaktionen begannen ab dem Morgen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mit Verweis auf eine Mitteilung der Polizei berichtete.

Der Bayerische Bauernverband hatte Aktionen an mehr als 80 Autobahnauffahrten angekündigt. Die Blockaden an den Autobahnen sollen voraussichtlich bis in den Nachmittag weitergehen. "In dem Zeitraum zwischen 9 und 15 Uhr ist deshalb an vielen Anschlussstellen mit Behinderungen zu rechnen", hatte der Bauernverband im Vorfeld der Proteste angekündigt. In regelmäßigen Abständen sollen die Blockaden aufgehoben werden, um Fahrzeuge wieder passieren zu lassen.

Die bayerischen Bauern wollen mit der Aktion vor der Haushalts-Abstimmung im Bundestag den politischen Druck auf die Koalition erhöhen. Der Hintergrund: Die Bundesregierung will mit einer stärkeren Besteuerung von Agrardiesel Löcher im Etat stopfen. Für die Landwirte ist die Maßnahme ein Dorn im Auge. Sie lehnen entsprechende Pläne der Ampel-Koalition vehement ab. Am Freitag (2. Februar) soll im Parlament die Entscheidung fallen.

Diese Regierung setzt die Zukunft der heimischen Landwirtschaft aufs Spiel.

"Unsere Aktionen sind ein Hilferuf", sagte der bayerische Bauernverbandspräsident Günther Felßner vor dem Hintergrund der Bauernproteste. "Diese Regierung setzt die Zukunft der heimischen Landwirtschaft aufs Spiel", kritisierte er weiter.

Im Video: Ohne Einigung mit der Regierung - Bauern wollen erneut protestieren