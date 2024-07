Ehemaliges KZ Oranienburg erhält neue Gedenkstätte

Brandenburg, Oranienburg: Der Rest einer Mauer der ehemaligen Kindl-Brauerei steht am Gedenkort für das ehemalige KZ Oranienburg in der Berliner Straße. Im März 1933 hatte die örtliche SA in der damaligen Brauerei das erste KZ Preußens errichtet.

© Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa