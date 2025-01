Künstliche Intelligenzen sind umstritten, weil sie auch Schaden anrichten können. Dies war offenbar bei der Explosion eines Tesla-Trucks in Las Vegas der Fall.

Das Wichtigste in Kürze Bei der Explosion eines Tesla-Trucks vor dem Trump International Hotel in Las Vegas wurde ein Mensch getötet und mehrere weitere Personen verletzt.

Offenbar wurde dieser Anschlag mit der Künstlichen Intelligenz ChatGPT geplant.

OpenAI, der Hersteller von ChatGPT, wies bereits alle Vorwürfe von sich.

Gut eine Woche nach der Explosion eines Tesla-Trucks vor dem Trump International Hotel in Las Vegas kommt ein weiteres besorgniserregendes Detail ans Licht: Der Attentäter, Matthew Alan L., nutzte offenbar die Künstliche Intelligenz ChatGPT zur Planung seines Verbrechens.

Im Video: Tesla explodiert vor Trump-Hotel

OpenAI weist Schuld von sich

"Besonders erwähnenswert ist, dass wir in diesem Fall eindeutige Beweise dafür haben, dass der Verdächtige die künstliche Intelligenz ChatGPT für die Planung des Anschlags verwendet hat", sagte Sheriff Kevin McMahill vom Las Vegas Metropolitan Police Department auf einer Pressekonferenz laut der US-Nachrichtenseite "Axios".

Der Sheriff erklärte weiter, dass dies der erste Vorfall in den USA sei, bei dem ChatGPT zum Bau eines Sprengsatzes verwendet wurde. OpenAI, der Hersteller von ChatGPT, wies bereits alle Vorwürfe von sich. ChatGPT sei so konzipiert, dass schädliche Anweisungen abgelehnt werden würden. "In diesem Fall hat ChatGPT mit Informationen reagiert, die bereits öffentlich im Internet verfügbar waren und vor schädlichen oder illegalen Aktivitäten gewarnt", zitierte "Axios" OpenAI.

Sieben Verletzte und ein Toter nach Cybertruck-Anschlag

Der Cybertruck-Anschlag hatte am Neujahrsmorgen zu sieben Verletzten und einem Todesopfer, dem Fahrer des Fahrzeugs, geführt. Kritiker:innen warnen schon lange vor den Gefahren von KI-Anwendungen. Der Fall in Las Vegas könnte diese Bedenken weiter verstärken. Das betroffene Hotel gehört zur Trump Organization, während Tesla-Chef Elon Musk einer der wichtigsten Berater Donald Trumps ist.