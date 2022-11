Elon Musk will DeSantis bei Präsidentschaftskandidatur unterstützen

Mit nur einem Wort auf Twitter macht Elon Musk klar, wer bei der kommenden Präsidentschaftswahl auf seine Unterstützung hoffen kann: Ron DeSantis, republikanischer Gouverneur und Rivale Trumps.

2024 steht in den USA wieder die Präsidentschaftswahl an. Bereits am 15. November hatte Donald Trump angekündigt, wieder für die Republikaner ins Rennen gehen zu wollen. Doch es gibt einen weiteren Kandidaten, der es auf den Posten im Weißen Haus abgesehen hat: Ron DeSantis. Der Republikaner, der aktuell Gouverneur im US-Bundesstaat Florida ist, wird als stärkster innerparteilicher möglicher Anwärter gesehen. DeSantis ging als klarer Gewinner aus den Zwischenwahlen hervor und wurde mit 20 Prozentpunkten Vorsprung in seinem Gouverneursposten bestätigt, berichtet der "Spiegel".

Nun hat der 44-Jährige offenbar einen prominenten Unterstützer gefunden: Elon Musk. Auf die Frage eines Nutzers seiner Plattform Twitter, ob er DeSantis bei der kommenden Wahl unterstützen werde, antwortete Musk knapp: "Ja". Später habe er allerdings laut Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hinzugefügt: "Aber Twitter als Plattform muss fair zu allen sein."

Musk ist enttäuscht von Biden-Regierung

Bereits zuvor Elon Musk in einem Tweet geschrieben, dass er sich für die Wahl 2024 einen "vernünftigen und gemäßigten" Kandidaten wünsche. "Ich hatte gehofft, das wäre bei der Biden-Regierung der Fall, bin aber bisher enttäuscht worden", so Musk, der aber bei der letzten Wahl für Joe Biden gestimmt hatte. Auch die demokratische Regierung Barack Obamas habe er damals unterstützt.

Bei den Zwischenwahlen 2022 hatte Elon Musk dann aber dazu aufgerufen, einen republikanischen Kongress zu wählen, um ein Gegengewicht zu den Demokraten zu schaffen.

Ron DeSantis vertritt ähnlich wie Trump eine ultrarechte Position. Sein Konkurrent hatte ihm bereits offen gedroht und vor einer Kandidatur gewarnt. "Ich würde Ihnen Dinge über ihn erzählen, die nicht sehr schmeichelhaft sind. Ich weiß mehr über ihn als jeder andere – außer vielleicht seine Frau", hatte Donald Trump in einem Interview mit Fox News verkündet. "Ich denke, er würde einen Fehler machen. Ich denke nicht, dass es gut für die Partei wäre."

