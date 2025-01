England: 166 Millionen Jahre alte Dinosaurier-Fußabdrücke entdeckt

Vor 166 Millionen Jahren liefen dort Dinosaurier herum - jetzt haben Forscher:innen in Großbritannien in einem Steinbruch ihre Spuren entdeckt. Es handle sich um einen erstaunlichen Fund.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Forscher:innen finden in Großbritannien mehrere Millionen Jahre alte Spuren von Dinosauriern.

Es handelt sich um rund 200 Fußabdrücke von fleischfressenden und pflanzenfressenden Dinosauriern.

Die Spuren bilden insgesamt einen höchst spannenden "Dinosaurier-Highway".

Forscher:innen haben in Großbritannien rund 200 Fußabdrücke von Dinosauriern entdeckt. Die Spuren seien rund 166 Millionen Jahre alt und bildeten einen langen "Dinosaurier Highway", teilten die Universitäten in Oxford und Birmingham mit. Gefunden wurden sie in einem Steinbruch in der Grafschaft Oxfordshire.

Anzeige

Anzeige

Ein erstaunlicher Fund

Ein Team von mehr als 100 Mitarbeiter:innen legte die versteinerten Spuren im Sommer offen. Sie böten einen "außergewöhnlichen Einblick in das Leben der Dinosaurier", sagte Kirsty Edgar von der Universität Birmingham. Die Universitäten sprachen von einem erstaunlichen Fund.

Der längste, durchgehende Pfad ist demnach mehr als 150 Meter lang. Vier Pfade stammen von Pflanzenfressern mit langem Hals - sogenannten Sauropoden, wie die Forscher:innen schreiben. Höchstwahrscheinlich handle es sich um den bis zu 18 Meter langen Cetiosaurus.

Spuren von Fleischfressern und Pflanzenfressern

Die fünfte Spur geht nach Einschätzung der Wissenschaftler:innen auf den fleischfressenden Megalosaurus zurück. Eine Stelle zeige, wie sich die Spuren von Fleischfressern und Pflanzenfressern kreuzten - "was Fragen aufwirft, ob und inwiefern die beiden interagiert haben".

Anzeige

Anzeige

Die Forscher:innen haben mehr als 20.000 Bilder gemacht und ein 3D-Modell entworfen, wie es in der Mitteilung hieß. Damit könne weiter erforscht werden, wie sich Dinosaurier bewegt hätten, wie schnell und groß sie gewesen seien und wie sie interagiert hätten. Aufmerksam auf den Fund wurde ein Mitarbeiter des Steinbruchs, der bei seinen Arbeiten Unebenheiten am Boden bemerkt hatte. Er habe sich das dann näher angeschaut, sagte er. Das sei ein aufregender Moment gewesen.