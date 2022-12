Entscheidend für Trump und Biden: Stichwahl in Georgia

Beide wollen den letzten Sitz im Senat: Der republikanische Herausforderer Herschel Walker tritt gegen den demokratischen Senator Raphael Warnock an. Nicht nur für Georgia ist die Wahl spannend, auch Joe Biden und Donald Trump haben ein besonderes Interesse am Sieg ihres jeweiligen Parteikollegen.

Das Wichtigste in Kürze Bei den US-Zwischenwahlen im November konnte sich in Georgia keiner der Kandidaten durchsetzen.

Der Demokrat Raphael Warnock und sein republikanischer Herausforderer Herschel Walker kämpfen um den letzten Senatsposten im Kongress.

Sollte Warnock gewinnen, bliebe das seit zwei Jahren bestehende Kräfteverhältnis von 50 zu 50 im Senat erhalten.

Die Kongresswahlen in den USA liegen bereits vier Wochen zurück - und trotzdem ist noch ein Senatsposten zu vergeben. Im Bundesstaat Georgia treten am Dienstag (6. November) in einer Stichwahl der demokratische Senator Raphael Warnock und sein republikanischer Herausforderer Herschel Walker erneut gegeneinander an. Obwohl die Demokraten bereits die Mehrheit im Senat sicher haben, ist die Entscheidung dennoch auch über die Grenzen des Bundesstaats hinaus von Bedeutung.

Bei den Midterms hatten sich die Demokraten 50 der 100 Sitze im Senat gesichert - und damit die Kontrolle in der wichtigsten Kongresskammer. Denn sollte es zu einer Pattsituation bei Abstimmungen kommen, wird die Präsidentin des Senats entscheiden. Und das ist die demokratische Kamala Harris. Sollte der republikanische Walker die Wahl in Georgia gewinnen, bliebe das seit zwei Jahren bestehende Kräfteverhältnis von 50 zu 50 im Senat erhalten.

Biden hofft auf komfortable Mehrheit

So ist die Stichwahl auch für US-Präsident Joe Biden von Wichtigkeit. Die erste Hälfte seiner Amtszeit hatte gezeigt, wie entscheidend der 51. Senatssitz für die Demokraten sein könnte. Mit einer hauchdünnen Mehrheit wird das Regieren mitunter mühsam. Denn zwei Parteikollegen Bidens blockierten mehrfach seine Vorhaben. Besonders Joe Manchin stellte sich immer wieder quer, der Senator aus West Virginia brüskierte seine eigene Partei. Mit einem Gewinn des letzten Senatspostens hätten die Demokraten in der Kongresskammer endlich eine komfortable Mehrheit und wäre nicht mehr allein durch Manchin auszubremsen.

Republikaner Walker bekam bereits bei den Midterms Unterstützung durch Ex-Präsident Donald Trump. Kurz vor der Stichwahl warb dieser erneut für den Kandidaten. "Herschel war ein großartiger Sportler, und er wird ein noch großartigerer Senator der Vereinigten Staaten sein", so Trump auf der von ihm mitbegründeten Internetplattform Truth Social. Auch für Trump persönlich wäre ein Gewinn Walkers enorm wichtig: Die von ihm bei den Zwischenwahlen geförderten Kandidat:innen hatten überraschend schlecht abgeschnitten. Sollte Walker sich nun endgültig gegen den Demokraten Warnock geschlagen geben müssen, wäre das auch für Trump eine herbe Schlappe. Und sein Rückhalt bei den Parteikolleg:innen hinsichtlich einer erneuten Kandidatur für das Präsidentenamt würde wohl weiter schrumpfen.

Demokrat sorgt sich um seinen Sieg

Medienberichten zufolge haben bereits 1,8 Millionen Menschen in Georgia vorzeitig ihre Stimme abgegeben. Diese dürften wohl eher dem Demokraten Warnock zufallen, da Republikaner erfahrungsgemäß häufig skeptisch der Briefwahl gegenüber stehen. Allerdings befürchtet Warnock, dass einige wankelmütige Anhänger am Wahltag nicht zu Abstimmung gehen könnten, da sie die Wahl bereits als entschieden betrachten. "Ich mache mir Sorgen, dass wir diese massive Wahlbeteiligung bei den Frühwählern sehen und einige entscheiden werden, dass wir ihre Stimme nicht mehr brauchen", so der Demokrat im Lokalfernsehen.

Nach deutscher Zeit schließen die Wahllokale in Georgia erst am Mittwoch (7. November), mit den Ergebnissen ist dann bereits am selben Tag zu rechnen.

