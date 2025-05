Entscheidung gefallen: Das macht Ex-Finanzminister Lindner künftig beruflich

Nach seinem politischen Rückzug hat Christian Lindner eine neue Berufung gefunden. Der langjährige FDP-Chef wird als freiberuflicher Redner und Autor tätig sein. Eine Entscheidung, die von der Bundesregierung ohne Bedenken genehmigt wurde.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Nach seinem Rückzug aus der Politik schlägt Christian Lindner eine neue berufliche Richtung ein.

Der ehemalige Finanzminister und FDP-Chef wird künftig als freiberuflicher Redner und Autor tätig sein.

Die Bundesregierung hat dazu jetzt grünes Licht gegeben.

Seit seinem Rückzug aus der Politik ist es still geworden um Christian Lindner. Stellt sich die Frage, wie es für den ehemaligen Finanzminister künftig beruflich weitergeht. Darauf gibt es jetzt eine Antwort: Der langjährige FDP-Chef wird Redner und Autor.

Dies geht aus einer Bekanntmachung des Bundesanzeigers hervor. Lindner habe der Bundesregierung gemäß § 6a des Bundesministergesetzes angezeigt, als freiberuflicher Redner und Autor tätig werden zu wollen. Die Bundesregierung hat daraufhin beschlossen, dass gegen die Aufnahme dieser Tätigkeiten keine Bedenken bestehen.

Lindner habe Einladungen von internationalen Kongressen angenommen, um globale Entwicklungen einzuordnen, sagte ein Regierungssprecher gegenüber der dpa. Der 46-Jährige werde unter anderem in Städten wie Wien, Sofia und Zürich auftreten. Weitere berufliche Entscheidungen will Lindner zu einem späteren Zeitpunkt treffen.

Anzeige

Anzeige

Ex-Minister:innen brauchen Zustimmung der Regierung

Gemäß dem Bundesministergesetz brauchen ehemalige Minister:innen für nachfolgende Jobs innerhalb der ersten 18 Monate die Zustimmung der Bundesregierung. Diese hat das Recht, diese Tätigkeiten ganz oder teilweise zu untersagen, wenn öffentliche Interessen beeinträchtigt werden könnten. Lindners neue Tätigkeit als Redner und Autor wurde jedoch ohne Einwände genehmigt.

Nach dem verpassten Wiedereinzug seiner Partei in den Bundestag hatte Lindner erklärt, sich vom Amt des Bundesvorsitzenden zurückzuziehen. Noch in dieser Woche soll in Berlin auf einem Bundesparteitag eine neue FDP-Spitze gewählt werden.

Anzeige

Anzeige