Er wollte eine Familie retten: Feuerwehrmann in Oberbayern gestorben

31.05.2024 • 11:47 Uhr

Warndienste in Bayern informieren zu angespannter Wetterlage

Angesichts des erwarteten Dauerregens in den kommenden Tagen verweist Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) auf den Hochwassernachrichtendienst (HND). Dort könnten sich die Bürger:innen fortlaufend über die Entwicklungen informieren. "Wir haben die Situation bayernweit genau im Blick. Die Warndienste sind in Alarmbereitschaft", sagte Glauber am Freitag. Die Behörden arbeiteten eng zusammen, um drohende Hochwasserlagen rechtzeitig zu erkennen.

Der Minister betonte zudem: "Der viele Regen führt aktuell dazu, dass sich in verschiedenen Regionen Bayerns die Lage anspannt. Wir sind allen Einsatzkräften und den oft ehrenamtlichen Helfern sehr dankbar für ihre Arbeit." Gefahren durch Sturzfluten und Hochwasser könnten nicht vollständig verhindert werden. Die Wasserwirtschaft und die Einsatzkräfte würden aber alles dafür tun, um Risiken und Schäden bereits im Vorfeld zu minimieren.

Im Freistaat soll sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Laufe des Freitags ein unwetterartiger Dauerregen verbreiten. Auch am Samstag erwarten die Experten Schauer, teils sehr kräftig und ergiebig. Im Norden Bayerns dauere der Regen womöglich bis Sonntag an. Mit Hochwasser ist dem HND zufolge zunächst vor allem in Schwaben, dann aber vor allem auch an der Donau zu rechnen.