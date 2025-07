Im Video: Erdogans Herausforderer in Haft - in der Türkei gehen Tausende auf die Straße

Vor mehr als drei Monaten wurde der türkische Oppositionspolitiker Ekrem Imamoğlu verhaftet und als Istanbuler Bürgermeister abgesetzt. Zehntausende protestieren dagegen.

Nach einer Großdemonstration in der türkischen Metropole Istanbul gegen die Verhaftung des Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu sind 42 Menschen festgenommen worden. Ihnen werde Beleidigung des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Widerstand gegen Sicherheitskräfte vorgeworfen, teilte Innenminister Ali Yerlikaya auf X mit.

Am Dienstagabend (1. Juli) hatten Zehntausende Menschen vor dem Istanbuler Rathaus gegen die Verhaftung und Absetzung İmamoğlus vor 100 Tagen demonstriert. Medienberichten zufolge gab es am Rande der Kundgebung Ausschreitungen mit der Polizei, die mit Tränengas gegen Demonstrant:innen vorging.

İmamoğlu ist ein populärer Politiker der größten Oppositionspartei CHP und gilt als aussichtsreicher Herausforderer Erdogans bei künftigen Wahlen. Er war am 23. März 2025 verhaftet und abgesetzt worden. Zahlreiche weitere Personen aus seinem Umfeld und seiner Partei wurden in mehreren Festnahmewellen in Gewahrsam genommen. Seine Partei hat ihn trotzdem als Präsidentschaftskandidaten aufgestellt. Die nächsten regulären Wahlen sollen 2028 stattfinden.

