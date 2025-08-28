Anzeige
Teils zu viel Zucker

Erdbeer-Fruchtaufstriche im "Öko-Test": Diese sind am besten

  • Veröffentlicht: 28.08.2025
  • 12:25 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Ein Brötchen mit Erdbeermarmelade liegt auf einem Schneidebrett.
Ein Brötchen mit Erdbeermarmelade liegt auf einem Schneidebrett.© Christin Klose/dpa-tmn

Ein leckerer Erdbeeraufstrich zum Frühstück - so beginnt für viele Menschen der Tag. Im aktuellen Test schneiden viele Produkte gut ab. Es gibt aber auch negative Ausreißer.

Inhalt

Guter Genuss: Mehr als zwei Drittel der Erdbeer-Fruchtaufstriche sind "gut" oder sogar "sehr gut". Von 25 Produkten überzeugten 17 die Prüfer der Zeitschrift "Öko-Test" (Ausgabe 9/25). Darunter sind auch alle neun getesteten Bio-Aufstriche.

17 von 25 Erdbeer-Aufstrichen sind "gut"

Eingekauft wurde querbeet in Discountern, Bio- und Drogeriemärkten. Insgesamt gab es achtmal die Note "sehr gut", neunmal "gut", fünfmal "befriedigend", aber auch einen nur "ausreichenden" und zwei "mangelhafte" Kandidaten.

Pestizide und viel Zucker kosten Punkte

Bei Geruch und Geschmack konnten die Testprodukte insgesamt überzeugen. Kleinere Mängel betrafen laut "Öko-Test" deutliche Kochnoten oder weniger ausgeprägtes Aroma in Geruch und Geschmack. Bei Pestizidrückständen oder anderen bedenklichen Inhaltsstoffen wurde abgewertet. So fanden sich bei den zwei Verlierern gleich acht Spritzmittel-Spuren. Auch der Zuckergehalt konnte Punkte purzeln lassen.

Das sind die "sehr guten" Testsieger:

Bio-Produkte

  • Bio Primo Erdbeere, 75 % Frucht
  • Die Beerenbauern Erdbeere Fruchtaufstrich, Demeter
  • Ener Bio Erdbeere, 40 % weniger Zucker
  • Zwergenwiese Fruchtgarten Erdbeere, 70 % Frucht
Konventionelle Fruchtaufstriche

  • Ja! 75 % Erdbeere Fruchtaufstrich
  • Landliebe weniger Zucker Erdbeeren
  • Maribel 50 % weniger Zucker Erdbeer
  • Zentis 50 % weniger Zucker Erdbeere

Gewusst? Erdbeermarmelade gibt es offiziell gar nicht

Oft wird der fruchtig-beerige Aufstrich Erdbeermarmelade genannt. Stimmt nicht - denn eine EU-Verordnung schreibt vor, dass in einem Marmeladenglas mindestens 20 Prozent Zitrusfrüchte stecken müssen. Lediglich auf lokalen Märkten oder aus der Eigenproduktion ist "Erdbeermarmelade" erlaubt.

Erdbeerkonfitüre kann es dagegen offiziell geben, denn Konfitüre besteht aus einer oder mehreren Fruchtarten. Allerdings müssen sowohl Marmelade als auch Konfitüre mindestens 55 Prozent Zucker enthalten - alle Produkte aus dem Test liegen darunter und sind daher Fruchtaufstriche.

Gut zu wissen: Für Fruchtaufstriche gibt es keine vorgeschriebene Mindestzuckermenge. Trotzdem befand "Öko-Test" bei neun Produkten: 12,5 Gramm Zucker oder noch mehr pro 30- Gramm-Portion seien einfach zu viel.

  • Verwendete Quellen:
  • "Öko-Test": "Erdbeermarmelade im Test: Einige enthalten Pestizide und zu viel Zucker"
  • Nachrichtenagentur dpa
