Erdogan kommt nach Deutschland - fast jeder zweite Bundesbürger für Ausladung

Jetzt steht es also fest: Recep Tayyip Erdogan wird in der kommenden Woche die Bundesrepublik besuchen. Zuvor hatte sich fast die Hälfte der Deutschen für eine Ausladung ausgesprochen.

Fast jeder zweite Deutsche ist gegen den geplanten Berlin-Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) sprachen sich 45 Prozent dafür aus, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Erdogan aufgrund seiner Haltung zur islamistischen Hamas auslädt. 32 Prozent sagen dagegen, er sollte trotzdem im Kanzleramt empfangen werden. Fast ein Viertel der Befragten machte keine Angaben.

Erdogan-Besuch steht fest

Der türkische Präsident kommt am Freitag (17. November) nach Deutschland. Er werde am Abend Bundeskanzler Olaf Scholz im Berliner Kanzleramt und zuvor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen, teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag (10. November) in Berlin mit.

Nach der Terrorattacke auf Israel mit mehr als 1.400 Toten hatte Erdogan die islamistische Hamas als "Befreiungsorganisation" bezeichnet. Die mit der Türkei in der NATO verbündeten USA und die EU stufen sie dagegen als Terrororganisation ein.