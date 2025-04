"Erweiterter Chat-Datenschutz": WhatsApp führt neue Funktion ein

WhatsApp hat eine neue Funktion eingeführt, die darauf abzielt, die Privatsphäre der Nutzer weiter zu stärken. Diese Funktion ermöglicht es den Nutzer:innen, ihre Chats mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu schützen.

Das Wichtigste in Kürze WhatsApp hat den "Erweiterten Chat-Datenschutz" eingeführt

Die neue Funktion soll die Privatsphäre der Nutzer:innen stärken.

Sie erschwert das Exportieren und automatische Herunterladen von Inhalten aus Chats

WhatsApp hat eine neue Funktion namens "Erweiterter Chat-Datenschutz" eingeführt, die es erschwert, Inhalte aus Einzel- oder Gruppenchats zu exportieren oder automatisch herunterzuladen. Diese Funktion soll die Privatsphäre der Nutzer:innen erhöhen, indem sie das Kopieren von Texten und das Herunterladen von Bildern einschränkt. Meta, das Unternehmen hinter WhatsApp, hat angekündigt, dass die KI-Funktionen von Meta AI innerhalb solcher geschützten Chats deaktiviert werden, um die Sicherheit weiter zu verbessern.

Um den "Erweiterten Chat-Datenschutz" zu aktivieren, tippen Nutzer:innen auf den Chatnamen und wählen die entsprechende Option. Meta plant, diese Funktion in Zukunft weiter auszubauen. Der neue Chat-Schutz ergänzt bestehende Privatsphäre-Features wie selbstlöschende Nachrichten und die Chat-Sperre, bei der ausgewählte Chats nur mit Passwort oder Fingerabdruck gelesen werden können.

Diese Funktionen können miteinander kombiniert werden, um die Sicherheit der Kommunikation zu erhöhen. Meta nennt Selbsthilfegruppen als ein mögliches Anwendungsbeispiel für den erweiterten Chat-Datenschutz. In solchen Settings, in denen nicht alle Personen persönlich bekannt sind, aber sensible Themen besprochen werden, kann die neue Funktion helfen, die Privatsphäre der Teilnehmer zu schützen. Gespräche über gesundheitliche Herausforderungen sind ein Beispiel, bei dem der Schutz der Inhalte besonders wichtig ist.

Kritik an neuer Funktion

Trotz der neuen Funktion gibt es Kritik von "Netzpolitik.org", die den Ansatz von WhatsApp in Sachen Datenschutz und Privatsphäre als halbherzig bezeichnet. Der Messenger ermöglicht zwar Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation, speichert jedoch aussagekräftige Metadaten, die Rückschlüsse auf die Nutzeraktivitäten zulassen. Die neue Funktion wird mit der neuesten Messenger-Version ausgerollt, und es kann einige Zeit dauern, bis sie auf allen Geräten verfügbar ist.