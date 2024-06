Explosion in Solingen: Ein Toter und vier Verletzte

Eine Explosion in Solingen hat einem Mann das Leben gekostet. Vier weitere Menschen sind verletzt worden. Die Hintergründe sind unklar.

Das Wichtigste in Kürze In Solingen verursachte eine Explosion den Tod eines Mannes und verletzte vier weitere Personen leicht durch Glassplitter und Knalltrauma.

Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall und Rauchentwicklung, nachdem eine Person eine Flasche mit einer unbekannten Substanz fallen gelassen hatte.

Die Identität des Verstorbenen, der möglicherweise in den Vorfall verwickelt war, bleibt unklar, während die Polizei die Hintergründe weiter untersucht.

Am Dienstag (25. Juni) verursachte eine Explosion in Solingen den Tod eines Menschen. Wie die Polizei Wuppertal mitteilte, erlag der Mann seinen Verletzungen im Krankenhaus. Vier weitere Personen erlitten leichte Verletzungen durch Glassplitter oder Knalltrauma und wurden ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Unter den Verletzten waren ein siebenjähriges Mädchen sowie zwei Frauen (35 und 45 Jahre alt) und ein 38-jähriger Mann.

Zeugen hörten lauten Knall

Augenzeugen meldeten der Polizei am frühen Nachmittag gegen 14.20 Uhr einen lauten Knall und Rauchentwicklung in der Nähe eines Wohn- und Geschäftshauses. Laut Polizeiangaben ließ eine unbekannte Person auf dem Gehweg eine Flasche mit einer noch nicht identifizierten Substanz fallen.

"Beim Zerbersten dieser kam es zu einer Verpuffung, welche die Beschädigung angrenzender Glasscheiben zur Folge hatte. Die Brandstelle konnte schnell gelöscht werden", hieß es in der Mitteilung. Die Explosion ereignete sich vor einem Café, in dem sich zu dieser Zeit etwa vier bis fünf Menschen aufgehalten haben sollen.

Unklar, ob Toter der Täter war

Die Identität des Mannes, der schwere Verletzungen erlitt, konnte bisher nicht einwandfrei festgestellt werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht, wo er einige Stunden später verstarb. Ein Polizeisprecher sagte am Abend, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. Er wollte nichts dazu sagen, ob der verstorbene Mann Tatverdächtiger sei.

Der Deutschen Presse-Agentur zufolge soll der Betreiber eines Geschäfts den Mann wiedererkannt haben, weil ihm dieser schon früher durch Sachbeschädigungen bekannt gewesen sei. Als er ihn ansprach, ließ der Mann einen Gegenstand ähnlich einer Flasche fallen, was die Explosion verursachte.

Die Behörden lösten Großalarm aus. Die vierspurige Wohn- und Geschäftsstraße in der Solinger Innenstadt, an der der Tatort liegt, wurde vorübergehend weiträumig abgesperrt. Zuvor hatten das "Solinger Tageblatt" und die "Rheinische Post" über einen lauten Knall und Rauchentwicklung berichtet.