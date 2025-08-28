Anzeige
Suche nach Ursachen

FBI: Terrorverdacht nach Schüssen in Minnesota erhärtet sich

  • Veröffentlicht: 28.08.2025
  • 23:20 Uhr
  • Michael Reimers
Menschen besuchen eine behelfsmäßige Gedenkstätte an der Annuniciation Catholic Church, nach den Schüssen im Umfeld einer katholischen Schule mit zwei toten Kindern.
Menschen besuchen eine behelfsmäßige Gedenkstätte an der Annuniciation Catholic Church, nach den Schüssen im Umfeld einer katholischen Schule mit zwei toten Kindern.© Abbie Parr/AP/dpa

Minneapolis trauert nach den Schüssen in einer Kirche. Jetzt gibt es neue Details: Laut FBI deutet alles auf einen Hassangriff mit terroristischem Hintergrund hin.

Nach den tödlichen Schüssen auf Kinder im Umfeld einer katholischen Schule in Minneapolis sieht die US-Bundespolizei FBI den Terrorverdacht erhärtet. Bei den Ermittlungen gesammelte Beweise wiesen auf einen von Hass motivierten Akt von Inlandsterrorismus hin, schrieb FBI-Chef Kash Patel auf der Online-Plattform X.

So habe sich der Schütze in einem Manifest und in Inschriften auf den Waffen antireligiös und antikatholisch geäußert. Auch habe er Hass gegen Juden geäußert und zu Gewalt gegen sie aufgerufen, unter anderem mit Verweis auf den Holocaust.

Patel bestätigte auch frühere Angaben, wonach auf einem der Gewehrmagazine ein Aufruf zu Gewalt gegen US-Präsident Donald Trump gestanden habe.

Laut des US-Senders CNN sind auf Videoaufnahmen zudem Waffen zu sehen, die mit Namen von Massenmördern versehen sind. CNN berichtete zudem von einem Notizbuch, mit wirren Einträgen, des Täters. Demnach soll der Verdächtige geschrieben haben, dass er mit dem Angriff keine Botschaft habe verbreiten wollen.

Tödliche Schüsse während eines Schulgottesdienstes

Während eines Schulgottesdienstes in Minneapolis im Norden der Vereinigten Staaten hatte ein Schütze am Mittwochmorgen (27. August) durch die Fenster einer Kirche auf Kinder auf Kirchenbänken geschossen.

Zwei Kinder im Alter von 8 und 10 Jahren starben noch am Tatort. Darüber hinaus wurden nach neusten Angaben der Stadt 15 Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren und 3 Erwachsene verletzt.

Senat von Tennessee stimmt für Bewaffnung von Lehrern
News

Todesschüsse an Grundschule

Nach Nashville-Amoklauf: Senat von Tennessee stimmt für Bewaffnung von Lehrkräften

Ein Jahr, nachdem eine Amokläuferin an einer Grundschule in Nashville drei Kinder und drei Erwachsene getötet hatte, spricht sich der Senat von Tennessee für die Bewaffnung von Lehrer:innen aus.

  • 11.04.2024
  • 15:13 Uhr
:newstime

  • Verwendete Quellen:
  • Nachrichtenagentur dpa
