Feuerwerk und Böllerei: So kommen Vierbeiner ohne Angst durch die Silvesternacht

Für uns Menschen ist Silvester zumeist ein fröhlicher Abend, für das Gros der Millionen Tiere in Deutschland hingegen eine Nacht voller Angst und Schrecken. Mit einigen Tricks kann man Haustieren Schutz bieten.

Es rummst, kracht, blitzt und zischt - nicht jeder in Deutschland freut sich auf die Silvesternacht. In rund jedem zweiten Haushalt sitzt in der Bundesrepublik ein Haustier, dazu kommen Zigmillionen Wildtiere und 200 Millionen Weidetiere. Und fast alle haben panische Angst in den Tagen rund um den Jahreswechsel.

Tierschützer:innen fordern deshalb schon lange ein Böllerverbot. So auch Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund. Im Gespräch mit :newstime appellierte sie an Privatpersonen, auf Feuerwerk zu verzichten. Es sei nicht nur die akute Angst, die den Tieren nachhaltigen Schaden zufügt. Giftige Pyrochemikalien würden durch die Knallerei auch in die Umwelt gelangen und könnten Tiere dadurch auch im Nachhinein indirekt verletzen und töten.

Lavendel für den Vierbeiner, oder ab auf die Autobahn

Haustierbesitzer:innen rät sie: Mit Hunden an Silvester am Nachmittag eine letzte große Runde drehen. Am Abend sollten die Tiere draußen nur noch kurz ihr Geschäft erledigen. Außerdem gelte: Leine dran! Freigänger-Katzen sollte man, so die Tierschutzexpertin, am besten schon Tage vorher zu Hause behalten. Das Wichtigste aber: Dem Tier Nähe und Normalität schenken, sowie Ruhe ausstrahlen. Und es dabei aber nicht zu sehr bedrängen.

Bei akutem Stress könne Lavendel helfen, meint die Fachfrau. Von Medikamenten rät sie jedoch ab. Dies sollte nur in Absprache mit dem Tierarzt geschehen. Sie habe auch schon von Tierbesitzer:innen gehört, die mit ihren Lieblingen um Mitternacht die Autobahn auf- und abfahren, weil das zu dieser Zeit einer der ruhigsten Orte ist.

Städte und Gemeinden mit Verbotszonen

Viele Städte und Gemeinden in Deutschland haben Verbotszonen für Böller und Silvesterraketen. Unter anderem an zentralen Plätzen und Innenstadtbereichen in Berlin, Hamburg, München, Hannover, Bremen, Nürnberg, Trier, Weimar und Göttingen. Das soll unter anderem für mehr Schutz für die Tiere sorgen.

