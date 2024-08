Flamme ist erloschen: Spektakuläre Olympia-Abschiedsfeier in Paris

Mit einer farbenfrohen Abschlussfeier hat Paris den Olympischen Spielen Au Revoir gesagt. So spektakulär lief die Zeremonie im Stade de France.

Das Wichtigste in Kürze Die Olympischen Sommerspiele in Paris endeten mit der Schlussfeier im Stade de France, bei der der scheidende deutsche IOC-Präsident Thomas Bach seine letzte Abschlussrede hielt.

Die Feier begann in den Tuilerien, wo Léon Marchand das olympische Feuer zum Stade de France trug, wo es schließlich von Athlet:innen aus aller Welt gelöscht wurde.

Die Abschlussfeier war von Highlights wie einem Auftritt von Tom Cruise und einer Vorschau auf die Hollywood-Spiele 2028 geprägt.

Die Olympischen Sommerspiele in Paris sind beendet und die Flamme im Stade de France erloschen. Für den scheidenden deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach war die Schlussfeier einzigartig. Es war das letzte Mal, dass er die Abschlussrede hielt.

Die Olympischen Spiele Paris 2024 waren die Olympischen Spiele einer neuen Ära. IOC-Präsident Thomas Bach

Er bedankte sich bei den Gastgebern: "Liebe französische Freunde, ihr habt euch in die Olympischen Spiele verliebt. Und wir haben uns in euch alle verliebt."

Bach hatte am zuvor angekündigt, dass er im kommenden Jahr am Ende seiner zweiten Amtszeit als IOC-Präsident abtreten werde. © Ashley Landis/AP/dpa

Die Abschlussfeier orientierte sich am Verlauf der Eröffnungszeremonie und begann in den Tuilerien, nahe dem Louvre. Dort trat der Schwimmstar Léon Marchand an das olympische Feuer.

Später erreichte das Feuer das Stade de France, wo es schließlich von Athlet:innen aus aller Welt gelöscht wurde. © Michael Kappeler/dpa

Der vierfache Olympiasieger von Paris trug die Flamme in einer Laterne in Richtung des berühmten Museums. Am späteren Abend erreichte das Feuer das Stade de France, wo es schließlich von Athlet:innen aus aller Welt gelöscht wurde.

33 Medaillen für Deutschland

Zu Beginn der Veranstaltung trugen die Olympiasieger Laura Lindemann und Max Rendschmidt die deutsche Flagge in die Arena. "Die Augen der Welt sind auf uns gerichtet. Wir freuen uns einfach nur", sagte Rendschmidt kurz vor Beginn der Feier im ZDF.

Bei ihren jeweils dritten Olympischen Spielen haben die Triathletin Lindemann und der Kanute Rendschmidt eine Goldmedaille gewonnen. © Sven Hoppe/dpa

Auch zahlreiche seiner Teamkolleg:innen ließen sich das Erlebnis nicht entgehen. Die deutsche Mannschaft schloss die Sommerspiele mit 33 Medaillen ab und belegte den zehnten Platz in der Nationenwertung. Seit der Wiedervereinigung wurden nicht weniger Medaillen gewonnen. Dennoch waren die deutschen Athletinnen und Athleten in Partylaune im Stade de France.

Die Band Phoenix trat bei der Schlussfeier auf und wurde von den Athlet:innen gefeiert. © Jan Woitas/dpa

Als die französische Band Phoenix auftrat, stürmten einige Athleten und Athletinnen auf die Bühne, um zu tanzen. Per Lautsprecher wurden sie aufgefordert, die Bühne wieder zu räumen.

Hollywoodstar Tom Cruise fliegt vom Dach

Im Rahmen der Feier wurde auch die olympische Fahne von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo an ihre Kollegin Karen Bass aus Los Angeles übergeben. "Wir werden einen historischen Moment teilen und eine Botschaft an die Mädchen in der ganzen Welt senden, dass sie alles schaffen können", sagte Bass zuvor über die erstmalige Übergabe der Flagge von Frau zu Frau.

Ein besonders Highlight: Später seilte sich Actionstar Tom Cruise vom Dach des Stade de France ab. Unten angekommen schnappte er sich die olympische Flagge, stieg auf ein Motorrad und fuhr damit aus dem Stadion.

Gerüchte über einen Auftritt von Tom Cruise hatte es bereits zuvor gegeben. © Michael Kappeler/dpa

Unten angekommen schnappte sich Cruise die olympische Fahne von Los Angeles und jagte auf einem Motorrad raus. © Ashley Landis/AP/dpa

Der kommende Olympia-Gastgeber Los Angeles hat bei der Feier bereits einen aufsehenerregenden Vorgeschmack auf die Hollywood-Spiele 2028 gegeben: Die Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish und Snoop Dogg spielten vor einem "LA 28"-Symbol am kalifornischen Strand.