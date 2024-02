Flammen-Inferno: Mindestens elf Tote bei Fabrikbrand in Neu-Delhi 

Ein Brand in einer Farben-Fabrik im Norden der fast 40 Millionen Einwohner zählenden Megastadt Neu-Delhi hat mindestens elf Menschen das Leben gekostet. Weitere Personen wurden verletzt.

Mindestens elf Menschen konnten sich nicht mehr aus dem Flammenmeer in einer Fabrik retten. Der Brand, der sich in einem Farben-Werk ereignete, forderte zudem viele Verletzte. Der Grund für die Katastrophe ist derzeit noch unklar.

Verkohlte Leichen aus Trümmern geborgen

Für mindestens elf Beschäftigte einer Farben-Fabrik im Norden der indischen Metropole Neu-Delhis kam jede Hilfe zu spät: Ein Brand löschte nicht nur viele Menschenleben aus, sondern führte auch zu weiteren Verletzten, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) mitteilt. Helfer und Einsatzkräfte fanden in den Trümmern zahlreiche verkohlte Leichen, die zur Identifizierung in eine Leichenhalle gebracht worden seien. Warum es zu einer derartigen Feuerkatastrophe kommen konnte, war zunächst unklar - leider ereignen sich gerade in Indien häufiger derartige Brände. Das liegt an mangelhaften Brandschutzvorrichtungen, veralteten elektrischen Anlagen und das Fehlen von Notausgängen.

