Donald Trump bekommt namhafte Konkurrenz: Seine früheren Vertrauten Mike Pence und Chris Christie wollen ins US-Präsidentschaftsrennen einsteigen.

Das Wichtigste in Kürze Donald Trump bekommt im Rennen um die US-Präsidentschaft prominente Gegenspieler.

Offenbar wollen Mike Pence und Chris Christie bei den Republikanern ins Rennen einsteigen.

Beide waren einst Vertraute Trumps.

Die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley und Floridas Gouverneur Ron DeSantis haben ihren Hut bereits in den Ring geworfen, schon bald könnten weitere Bewerber um das US-Präsidentenamt folgen. Mehrere US-Medien berichten, dass Mike Pence und Chris Christie ins Rennen bei den Republikanern einsteigen werden.

Christie, der früher Gouverneur des US-Bundesstaats New Jersey war, wolle kommende Woche seine Bewerbung öffentlich machen, hieß es übereinstimmend. Pence soll seine Ankündigung für den 7. Juni planen. An diesem Tag wird Trumps damaliger Vize 64 Jahre alt. Vorgesehen seien die Veröffentlichung eines Wahlkampfvideos und ein Auftritt im US-Bundesstaat Iowa, hieß es in den Berichten.

Zuvor war für den 7. Juni am Abend (Ortszeit) eine Bürgerfragestunde mit Pence beim Fernsehsender CNN angekündigt worden. CNN berichtete nun, Pence werde seine Bewerbung an dem Tag vor dieser Townhall verkünden, die ebenfalls in Iowa stattfinden soll.

Dass Pence in das Rennen der US-Präsidentschaftswahl 2024 einsteigen dürfte, wird schon seit Längerem erwartet. Der Republikaner würde damit auch seinen ehemaligen Chef herausfordern. Bereits im November hatte Trump verkündet, bei der Wahl im November 2024 wieder anzutreten.

Chris Christie wollte schon einmal US-Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden

Auch Christie war einst Vertrauter Trumps, hat sich aber mittlerweile von ihm losgesagt und kritisiert ihn auch öffentlich. Christie wollte 2016 schon einmal Präsidentschaftskandidat seiner Partei werden, zog nach schlechten Ergebnissen bei den Vorwahlen aber zurück.

Wie die Demokraten küren auch die Republikaner ihren Präsidentschaftskandidaten am Ende in einer parteiinternen Vorwahl, den Primaries. Joe Biden dürfte als Amtsinhaber im Wahlkampf allerdings kaum ernstzunehmende Konkurrenz bekommen.