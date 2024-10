Fußball-Bundesliga: FC Bayern gewinnt klar gegen VfL Bochum

In der Fußball-Bundesliga gibt sich der FC Bayern München ungeschlagen. Beim Spiel gegen Bochum siegten die Münchner mit 5:0 und verteidigen damit ihren Tabellenplatz.

Nach dem 1:4 in der Champions League in Barcelona hat der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga einen klaren Sieg geschafft. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany gewann beim Tabellenletzten VfL Bochum mit 5:0 (2:0).

Im Video: Rückhalt im FC Bayern: Kompany und Sportdirektor Freund verteidigen Manuel Neuer

Durch den Erfolg eroberten die Bayern die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga von RB Leipzig zurück. Vor 26.000 Zuschauern im ausverkauften Ruhrstadion erzielten Michael Olise (16. Minute), Jamal Musiala (26.), Harry Kane (57.), Leroy Sané (65.) und Kingsley Coman (71.) die Treffer für den klar überlegenen Rekordmeister. Schlusslicht Bochum wartet auch unter den Interimstrainern Markus Feldhoff und Murat Ural weiter auf den ersten Saisonsieg.