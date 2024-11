Fußball-Bundesliga: FC Bayern überrollt VfL Bochum

In der Fußball-Bundesliga gibt sich der FC Bayern München ungeschlagen. Beim Spiel gegen Bochum siegten die Münchner mit 5:0 und verteidigen damit ihren Tabellenplatz auf Rang eins.

Das Wichtigste in Kürze Nach der Champions League-Niederlage hat der FC Bayern den VfL Bochum in der Bundesliga mit 5:0 besiegt.

Für die Mannschaft aus München brachten Michael Olise (16.), Jamal Musiala (26.), Harry Kane (57.), Leroy Sané (65.) und Kingsley Coman (71.) den Ball ins Netz.

Mit dem Sieg führen die Bayern die Bundesliga-Tabelle nur knapp vor Leipzig an.

Der FC Bayern München zeigte sich nach der Champions League-Pleite als großer Gewinner im 8. Spiel der Fußball-Bundesliga. Gegen den VfL Bochum gewann die Mannschaft um Trainer Vincent Kompany mit 5:0 (2:0) einen deutlichen Sieg, wie die Deutsche Presse-Agentur am 27. Oktober meldet. "Bochum war sehr aggressiv, hat hoch gepresst und hatte die eine Chance zu Beginn", sagte Kompany.

Im Bochumer Ruhrstadion spielten die Bayern vor 26.000 Menschen um ihren Tabellenplatz. Treffer erzielten die Bayern-Spieler Michael Olise (16. Minute), Jamal Musiala (26.), Harry Kane (57.), Leroy Sané (65.) und Kingsley Coman (71.). "Letztes Jahr haben wir hier verloren, heute fünf Tore geschossen. Aus meiner Sicht war es eine sehr gute Leistung. Wir sind zufrieden", lobte der Trainer seine Mannschaft.

Im Video: Rückhalt im FC Bayern - Kompany und Sportdirektor Freund verteidigen Manuel Neuer

Musiala: "Kopfballtore finde ich immer cool"

Das Match war bereits zu Beginn eine Zitterpartie, als Bochum-Spieler Erhan Mašović dem Stürmer Moritz Broschinski den Ball zuspielte und dieser an Bayerns Torhüter Manuel Neuer vorbeizischte, um den Ball ins leere Tor zu schießen. Münchner Verteidiger Minjae Kim konnte jedoch das schlimmste verhindern und grätschte sich zwischen Ball und Linie.

Nach einem Kane-Foul traf Olise in der 16. Minute der ersten Spielzeit in die rechte obere Ecke des Bochumer Tors. Es folgte ein weiterer Kopfballtreffer durch Musiala (26. Minute), der mit einem Chipball von Kimmich vorbereitet wurde. "Kopfballtore finde ich immer cool, mit dem Kopf bin ich nicht so stark", scherzte sich Schütze Musiala. "Ich muss noch mehr ans Kopfballpendel".

In die zweite Hälfte des Spiels starteten die Münchner selbstbewusst und dominierten im Laufe des Nachmittags das Bochumer Spielfeld. Der Engländer Kane schoss in der 57. Minute ein von Musala vorbereitetes Tor, bevor Sané mit einem Schlenzer vom rechten Flügel in der 65. Minute einlochte. Den Endstand besiegelte Coman (71. Minute) mit einem Tor aus dem linken Strafraum.

Bayern verteidigen Tabellenführung

In Barcelona kassierten die Münchner eine 1:4-Niederlage gegen den Gastgeber. Mit voller Wucht zeigten die Spieler in Bochum, wie es geht, wenn man sich den Frust vom Leib schießt. "Wir wollten wieder ein Statement setzen. Es war eine sehr konzentrierte und souverän Leistung. Am Ende haben wir in der Höhe verdient gewonnen und hätten auch noch das eine oder andere Tor mehr machen können. Wir wissen, dass es immer ein schwieriges Auswärtsspiel hier ist", sagte Konrad Laimer.

Der FC Bayern verteidigte mit dem Sieg gegen Bochum seine Tabellenführung. Jedoch hängt der RB Leipzig den Münchnern dicht auf den Fersen. Die Leipziger zogen beim Spiel gegen Freiburg nach. Weil der FC Bayern jedoch eine bessere Tordifferenz aufweist, sicherte sich das Kompany-Team die Spitzenposition. VfL Bochum verbleibt auf Rang 18 und ist damit Tabellenletzter.

Am Mittwoch (30.10.) erwartet die Bayern das 2. Spiel des DFB-Pokals gegen 1. FSV Mainz 05 - darauffolgend am Samstag (2.11.) geht es dann ins Bundesliga-Spiel gegen Tabellenvierten Union Berlin.