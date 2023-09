Die Gehaltsunterschiede in Deutschland sind enorm. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe.

In Deutschland sind rund 23 Millionen Menschen in einer Vollzeitbeschäftigung. Allerdings sind die Löhne und Gehälter der Beschäftigten in der Bundesrepublik recht unterschiedlich.

Hierbei spielt nicht nur das Geschlecht eine Rolle, sondern auch der Bildungsstand, der Wohnort oder die familiäre Situation.

Der Bundesdurchschnitt für Vollzeitbeschäftigte lag daher im Jahr 2022 bei 3.646 Euro brutto pro Monat, schreibt "Bild".

Der bundeseinheitliche Schwellenwert des unteren Entgeltbereichs lag bei 2.431 Euro brutto monatlich, berichtet der Deutsche Bundestag.

Diese Faktoren unterscheiden das Gehalt

Männer verdienen in Deutschland bisher immer noch mehr als Frauen. So lag der monatliche Verdienst im Schnitt bei 3.779 Euro brutto; Frauen erzielten lediglich 3.413 Euro, was einen Unterschied von zehn Prozent (366 Euro/monatlich) ausmacht.

Besser verdienen Akademiker:innen mit rund 5.501 Euro monatlichem Bruttolohn. Arbeitnehmer:innen, die keinen Berufsabschluss haben, verdienen im Durchschnitt 2.693 Euro, schreibt "Bild".

Erwerbstätige, die einen Migrationshintergrund haben, kommen mit einer Vollzeitbeschäftigung auf rund 2.881 Euro und Menschen unter 25 Jahren erzielen circa 2.752 monatliche Einkünfte.

Gehaltsunterschiede zwischen Ost und West

Der Westen

Aber auch regional gibt es Unterschiede. So verdienen die Menschen im bayerischen Ingolstadt mit durchschnittlich 5.282 Euro brutto im Monat am meisten. Ebenso hoch ist das Lohn-Mittel in Wolfsburg mit 5.238 Euro und Erlangen mit 5.200 Euro.

Am wenigsten verdienen die Menschen in Cloppenburg mit 2.980 Euro.

Der Osten

Im Osten Deutschland liegt das Lohnniveau etwas tiefer. So erzielten Arbeitnehmer:innen in Görlitz beispielsweise lediglich einen Bruttoarbeitslohn von 2.650 Euro im Monat und im Erzgebirgskreis 2.651 Euro. Die meisten Landkreise im Osten der Bundesrepublik liegen demnach im unteren Entgeltbereich.

Das höchste Medianentgelt erhielten Arbeitnehmer:innen in der Stadt Berlin mit 3.806 Euro, gefolgt von der Stadt Jena mit 3.683 Euro.

Medianetgelte der Bundesländer

Hamburg: 4.127 Euro

Baden-Württemberg: 3.977 Euro

Hessen: 3.938 Euro

Berlin: 3.806 Euro

Bayern: 3.792 Euro

Bremen: 3.781 Euro

Nordrhein-Westfalen: 3.687 Euro

Saarland: 3.621 Euro

Rheinland-Pfalz: 3,570 Euro

Niedersachsen: 3.488 Euro

Schleswig-Holstein: 3.385 Euro

Sachsen: 3.012 Euro

Brandenburg: 3.011 Euro

Sachsen-Anhalt: 2.993 Euro

Thüringen: 2.945 Euro

Mecklenburg-Vorpommern: 2.935 Euro

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit