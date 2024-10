Geomagnetischer Sturm rast auf Erde zu:  Polarlichter erwartet

Bei uns könnten am Wochenende wieder Polarlichter am Himmel tanzen. Der Grund ist eine Sonneneruption von gigantischem Ausmaß.

Das Wichtigste in Kürze Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat eine heftige Sonneneruption gemessen.

Den daraus resultierenden geomagnetischen Sturm erwartet die US-Weltraumwetterbehörde "NOAA" zwischen dem 3. und 5. Oktober auf der Erde.

Uns erwarten bunte Polarlichter - es sind aber auch technische Probleme möglich.

Das "Solar Dynamics Observatory" der NASA macht in diesem Jahr Überstunden. Es hat die Sonne immer im Blick und konnte am Donnerstag (3. Oktober) wieder eine heftige Sonneneruption messen. Auf Fotos ist der spektakuläre Ausbruch als heller Blitz zu erkennen. Die Aktivität der Sonne ist im Moment höher als in den vergangenen Jahren. Sie folgt einem etwa elfjährigen Zyklus.

Das letzte Minimum fiel in das Jahr 2019. Expert:innen gehen davon aus, dass das Maximum mit häufigen Sonnenstürmen und Eruptionen nun noch zwei Jahre anhält.

Stärkste Sonneneruption seit 2017

Der jüngste Ausbruch war dabei die stärkste Eruption seit sieben Jahren, klassifiziert als X9.0. Die Skala reicht von der niedrigsten Klasse B, über die Klasse und Klasse M bis schließlich zur Klasse X.

Jeder Buchstabe steht für eine zehnfache Steigerung der Energieabgabe. Zusätzlich gibt es in jeder Klasse noch einmal eine Skala von 1 bis 9. Nur Stürme der Klasse X können 9 überschreiten, wobei der größte jemals aufgezeichnete Sturm ein X45 war, der 2003 auftrat.

Solche Sonneneruptionen haben geomagnetische Stürme zur Folge. Wenn die Sonnenpartikel bei uns ankommen, stoßen sie mit Bestandteilen der Erdatmosphäre zusammen, die sie zum Leuchten bringen und wir können spektakuläre Polarlichter beobachten. Laut der US-Weltraumwetterbehörde "NOAA" wird der Sturm durch die jüngste Eruption zwischen dem 3. und 5. Oktober erwartet.

Welche Gefahren entstehen durch Sonnenstürme?

Doch nicht nur atemberaubende Polarlichter sind dann möglich. Ein starker Sonnensturm kann auch zu schweren technischen Problemen führen. So können Satelliten beschädigt oder zerstört werden, was einen Ausfall der Kommunikations- und Navigationssysteme zur Folge haben könnte. Auf der Erde kann es zu Überspannungen in elektrischen Leitungsnetzen kommen, die dann zum Ausfall des Netzes führen können - Stromausfälle drohen. Auch GPS-Geräte können von der erhöhten elektrische Ladungsdichte der Ionosphäre betroffen sein.

Vor allem für Astronaut:innen besteht nun jedoch Gefahr. Die Besatzung der internationalen Raumstation (ISS) ist kurzzeitig einer sehr hohen Strahlendosis ausgesetzt. An der Erdoberfläche ist die Belastung nur gering, die die Strahlung die schützende Erdatmosphäre kaum durchdringt.