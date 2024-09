Gleichstellung von Frauen geht weltweit nur langsam voran

Es ist noch ein weiter Weg, bis Frauen und Männer gleichgestellt seien werden. Das belegt ein neuer Bericht der Vereinten Nationen.

Das geht aus einem gerade veröffentlichten Bericht der UN-Frauenorganisation UN Women hervor.

Beim derzeitigen Tempo könne die Geschlechterparität in den Parlamenten erst im Jahr 2063 erreicht werden.

Bis Frauen den Männern gleichgestellt seien werden, wird es noch sehr lange dauern. Zu diesem Fazit kommt ein neuer Bericht der UN-Frauenorganisation UN Women. Demnach macht die Gleichstellung von Frauen und Männern nur langsam Fortschritte.

Beim derzeitigen Tempo bliebe die Geschlechterparität in den Parlamenten ein ferner Traum, der möglicherweise erst im Jahr 2063 erreicht werden kann. Den Vereinten Nationen zufolge würde es noch 137 Jahre dauern, bis alle Frauen und Mädchen aus der Armut befreit seien. Aktuell werde weltweit noch immer eines von vier Mädchen im Kindesalter verheiratet.

Ungleichheit verursacht enorme Kosten

Der Bericht weist auch auf die Kosten der Geschlechterungleichheit hin. Wenn Länder ihre junge Bevölkerung nicht angemessen ausbilden, belaufen sich die globalen Folgen daraus demnach auf mehr als zehn Milliarden Billionen US-Dollar (etwa neun Billionen Euro) jährlich.

Wie es weiter heißt, seien weltweit zwar Fortschritte bei der Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen erzielt worden. So sei inzwischen jeder vierte Parlamentssitz mit Frauen besetzt. Das sei im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt ein deutlicher Anstieg. Auch der Anteil der in extremer Armut lebenden Frauen und Mädchen sei auf unter zehn Prozent gesunken.

Mit den richtigen Maßnahmen könnten Fortschritte in der Gleichstellung erzielt werden, so der UN-Bericht. Dazu zählten unter anderem Gesetze gegen häusliche Gewalt und höhere Investitionen in Frauenprojekte.

