Erfolgreicher US-Country-Star

Grammy-Gewinner Brett James stirbt bei Flugzeugabsturz

  • Veröffentlicht: 19.09.2025
  • 14:26 Uhr
  • Joachim Vonderthann
Der Sänger und Songwriter Brett James im Jahr 2006 auf den ASCAP Country Music Awards in Nashville, Tennessee
Der Sänger und Songwriter Brett James im Jahr 2006 auf den ASCAP Country Music Awards in Nashville, Tennessee© IMAGO/Newscom / AdMedia

Der bekannte Country-Sänger und Songwriter Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North Carolina ums Leben gekommen.

Inhalt

  • Country-Star Brett James bei Absturz gestorben
  • Songs für Bon Jovi und die Backstreet Boys

Der Country-Musik-Welt steht unter Schock: Brett James, der mit seinen Hits für Stars wie Carrie Underwood, Kenny Chesney und Bon Jovi Berühmtheit erlangte, ist bei einem tragischen Flugzeugabsturz in North Carolina gestorben. Laut "Fox Carolina" waren drei Menschen an Bord. Niemand überlebt das Unglück..

Country-Star Brett James bei Absturz gestorben

Kurz nach dem Start stürzte die Maschine demnach in ein Feld nahe der Iotla Valley Elementary School in Franklin. Die Schule befindet sich direkt neben dem Macon County Airport. Schüler:innen und Lehrer:innen wurden nicht verletzt, wie die "New York Post" berichtet.

Auch die "American Society of Composers, Authors and Publishers" (ASCAP) bestätigte den Tod von James in einer emotionalen Stellungnahme: "Brett war ein vertrauter Mitarbeiter der größten Namen der Country-Musik und ein echter Fürsprecher seiner Songwriter-Kollegen. Brett, deine ASCAP-Familie vermisst dich sehr."

Songs für Bon Jovi und die Backstreet Boys

Brett James war nicht nur als Sänger bekannt, sondern auch als einflussreicher Songwriter in der Country-Musik-Szene, wie die Hamburger Morgenpost" berichtet. Er schrieb zahlreiche Hits für internationale Stars wie Kenny Chesney, Bon Jovi, Rascal Flatts und die Backstreet Boys. Besonders unvergessen bleibt sein Song "Jesus Take the Wheel", der von Carrie Underwood gesungen wurde. Das Stück gewann 2006 den Grammy Award für den besten Country-Song und wurde zudem als bester Song des Jahres nominiert.

  • Verwendete Quellen:
  • Hamburger Morgenpost: "Flugzeug stürzt ab – Grammy-Gewinner tot"
  • Bild: "Grammy-Gewinner stirbt bei Flugzeugabsturz"
