Angaben aus dem Kreml

Putin über russische Soldaten in der Ukraine: "Mehr als 700.000 Menschen" an der Front

  • Veröffentlicht: 19.09.2025
  • 15:05 Uhr
  • dpa
Wladimir Putin (Bild) nennt neue Zahlen zum Einsatz russischer Soldaten in der Ukraine.
Wladimir Putin (Bild) nennt neue Zahlen zum Einsatz russischer Soldaten in der Ukraine.© Mikhail Sinitsyn, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Laut Kremlchef Putin kämpfen mehr als 700.000 russische Soldaten an der ukrainischen Front. Sie sollen ein Fünftel des Nachbarlandes besetzt halten.

In der Ukraine kämpfen aktuell nach den Worten von Kremlchef Wladimir Putin mehr als 700.000 russische Soldaten. Das teilte Putin bei einem Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden der Staatsduma in Moskau mit, wie die Agentur Tass berichtete.

Bei dem Gespräch ging es in erster Linie darum, Quoten für die spätere Beschäftigung von Veteranen des Kriegs zu schaffen. "Verstehen Sie, an der Frontlinie befinden sich mehr als 700.000 Menschen", wurde Putin zitiert.

Ob die von Putin genannte Zahl mit der Realität übereinstimmt, ist unabhängig nicht überprüfbar. Statistiker:innen und Militärexpert:innen schätzten zuletzt die Gesamtstärke der russischen Streitkräfte, auch außerhalb der Ukraine, auf knapp 1,3 Millionen Mann. In den Reihen der ukrainischen Streitkräfte stehen demnach rund 900.000 aktive Soldaten im Einsatz.

Russland führt seit über dreieinhalb Jahren Krieg gegen die Ukraine und hat seit Beginn der Invasion etwa ein Fünftel des Nachbarlandes besetzt. Zu ihren bisherigen Verlusten machen beide Seiten keine genauen Angaben.

