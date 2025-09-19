Anzeige
Nordhessen

Tödlicher Unfall in Kassel: Fußgängerin von Straßenbahn erfasst

  • Aktualisiert: 19.09.2025
  • 15:09 Uhr
  • dpa
Tödlicher Unfall in Kassel – eine Fußgängerin kam bei dem Straßenbahn-Unglück ums Leben. (Symbolbild)
Tödlicher Unfall in Kassel – eine Fußgängerin kam bei dem Straßenbahn-Unglück ums Leben. (Symbolbild)© Swen Pförtner/dpa

In Kassel ist eine Frau von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Ermittler:innen prüfen, ob sie versucht hatte, über die Kupplung der Bahn zu steigen. Augenzeug:innen erlitten einen Schock.

Eine Fußgängerin ist mitten in Kassel von einer anfahrenden Straßenbahn tödlich verletzt worden. Sie sei unter den Zug geraten und noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Möglicherweise habe die Frau kurz zuvor versucht, auf den Gleisen der Haltestelle über eine Kupplung zwischen den Tram-Anhängern zu steigen, sei dann vom anfahrenden Zug erfasst worden und gestürzt.

Mehrere Augenzeug:innen des Unglücks vom Freitagvormittag (19. September) erlitten einen Schock und wurden von Rettungskräften betreut. Zur Rekonstruktion des Unglücks wurde ein Sachverständiger beauftragt, die Unfallstelle wurde voll gesperrt. Informationen zur Identität der Frau teilte die Polizei mit Rücksicht auf deren Angehörige zunächst nicht mit.

