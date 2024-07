Grillunfall in München: Zwei Männer auf Terrasse schwer verletzt

Schwere Brandverletzungen erlitten zwei Männer beim Grillen auf einer Terrasse im Münchner Stadtteil Sendling. Die Verpuffung setzte auch Gartenmöbel in Flammen und zerstörte die Terrassentür.

Beim Grillen auf der Terrasse sind zwei Männer in München bei einer Verpuffung schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, erlitten ein 35-Jähriger und ein 55-Jähriger im Stadtteil Sendling schwere Brandverletzungen. Durch die Verpuffung gerieten auch Gartenmöbel in Brand, außerdem zerstörten die Flammen die Terrassentür.

Wie sich genau der Unfall abspielte und wodurch die Verpuffung ausgelöst wurde, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.