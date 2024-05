Eine große Rauchwolke zieht am frühen Morgen über Teile Hamburgs. Ein Schrotthaufen auf einem Firmengelände am Hafen war in Brand geraten. Die Löscharbeiten dauern an.

Auf einem Firmengelände am Hamburger Hafen ist am frühen Donnerstagmorgen (23. Mai) ein Feuer ausgebrochen. Ein Schrotthaufen sei auf dem Gelände, auf dem Altmetalle umgeschlagen werden, aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Verletzt worden sei dabei nach ersten Erkenntnissen niemand.

Schrotthaufen am Hafen fängt Feuer

Wie die Hamburger "Morgenpost" unter Berufung auf die Polizei berichtete, brennen "mehrere Tausend Tonnen Schrott". 70 Einsatzkräfte seien vor Ort. Weil die Wasserversorgung sich als schwierig erweise, sei auch ein Löschboot zur Unterstützung dabei. Trotz des Großaufgebots sei mit einer baldigen Löschung jedoch nicht zu rechnen. Laut Angaben der Polizei dauerte die Brandbekämpfung zunächst weiter an.

Die Feuerwehr Hamburg warnte am Morgen wegen Rauchgasen für den Bereich Hamburg-Heimfeld. Eine größere Rauchwolke habe sich durch das Feuer entwickelt und beeinträchtige Heimfeld, Harburg und Wilhelmsburg.

