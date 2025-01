Grünen-Kanzlerkandidat Habeck gibt Rechtschreibschwäche zu

Offene Worte von Robert Habeck: Der Bundeswirtschaftsminister spricht über seine Rechtschreibschwäche und fordert ein Umdenken in der Bildungspolitik.

Das Wichtigste in Kürze Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck berichtet, als Schüler unter einer leichten Legasthenie gelitten zu haben.

Er fordert, dass der Bund künftig eine größere Rolle in der Bildung übernehmen müsse und nicht alle Fragen den Ländern überlassen werden sollten.

Linken-Politiker Bodo Ramelow sprach in der Vergangenheit ebenfalls offen über seine Legasthenie.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat eingeräumt, als Schüler eine Rechtschreibschwäche gehabt zu haben. "Ich war nicht gut in Rechtschreibung früher und hatte einen leichten Schlag in Richtung Legasthenie", sagte Habeck bei der "Wahlarena" des "Mannheimer Morgen" in Mannheim. Trotzdem hat der Vizekanzler bereits zehn Romane und Gedichtbände gemeinsam mit seiner Frau Andrea Paluch veröffentlicht.

Der Bund müsse sich künftig mehr um das Thema Bildung kümmern, betonte der Grünen-Kanzlerkandidat. Es sei nicht sinnvoll, Bildungsfragen ausschließlich auf föderale und kommunale Ebenen zu verlagern. Die zentrale Frage sei:

Müssen wir in einer viel fundamentaleren Art die Spielregen, mit denen wir unser Gemeinweisen organisieren, neu aufstellen? Ich sage ja. Robert Habeck

Auch Linken-Politiker Ramelow hat Legasthenie

Habeck ist nicht der erste Politiker, der offen über eine Rechtschreibschwäche spricht. Zuvor hatte der ehemalige thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow dies ebenfalls getan. In einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" der Linken-Politiker zugegeben, eine Legasthenie zu haben.

In der Schule sei er dafür gehänselt worden, bei Diktaten hätte es für ihn meist eine sechs gegeben. Allerdings habe die Rechtschreibschwäche sein Gehirn dazu veranlasst, andere Stärken zu entwickeln, sagte Ramelow. "Aber ich kann 30 Seiten aus dem Kopf diktieren. Mein Gehirn hat sich enorm dadurch geschärft", sagte der 68-Jährige der Zeitschrift "Bunte".

