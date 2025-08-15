Vor 2 Stunden

Trump: "Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe"

US-Präsident Donald Trump machte klar, dass er seine eigenen Vorstellungen mit Blick auf das Treffen in Alaska zu einer Waffenruhe in der Ukraine verfolgt. "Europa sagt mir nicht, was ich zu tun habe", sagte Trump nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters vor Reporter:innen in seiner Präsidenten-Maschine auf der Anreise zu dem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auf die Frage, was das Treffen zu einem Erfolg machen würde, sagt Trump: "Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Ich möchte bestimmte Dinge. (...) Ich will einen schnellen Waffenstillstand. (...) Ich werde nicht glücklich sein, wenn das nicht heute geschieht. (...) Ich möchte, dass das Töten aufhört."

Europäische Staaten wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien hatten zuletzt wiederholt versucht, Trump Bedingungen für eine Einigung im Ukraine-Krieg aus europäischer Sicht zu nennen und gefordert, grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen müssten bei dem Gipfel in Alaska gewahrt bleiben.