Heftiger Brand beschädigt Rathaus in Paris schwer

Mitten in der Nacht gerät ein imposantes Rathaus in Paris in Brand. Die Flammen schlagen aus dem Glockenturm des historischen Gebäudes. Nach den Löscharbeiten ist die Sorge, dass der Turm einstürzt.

Bei einem Brand ist ein Rathaus in Paris schwer beschädigt worden. Das Feuer wütete in der Nacht in dem rund 30 Meter hohen Glockenturm des historischen Rathauses des 12. Arrondissements. Die Feuerwehr rückte mit rund 60 Löschfahrzeugen und 150 Feuerwehrleuten an und hatte den Brand am Montagmorgen (27. Januar) unter Kontrolle, sagte Polizeipräfekt Laurent Nuñez dem Sender RTL.

Niemand wurde verletzt. Die Sorge ist allerdings, dass der Glockenturm einstürzt und dabei weitere Schäden an dem Rathaus verursacht. Die Brandursache ist noch offen, der Polizeipräfekt geht allerdings nicht von Brandstiftung aus.

Neben einem zentralen Rathaus verfügt in Paris auch jeder Stadtbezirk über ein Rathaus, wobei es sich mitunter ebenfalls um imposante historische Bauten handelt. Das 1876 erbaute Rathaus des 12. Arrondissements ist ein Gebäude mit Stilen aus mehreren aufeinanderfolgenden Epochen, die von der Architektur der Renaissance, Ludwig XIII. und Ludwig XIV. inspiriert sind. Für die täglichen Anliegen der Stadtteilbewohner:innen springt zunächst das Rathaus des angrenzenden Bezirks ein.