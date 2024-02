Heirat: Menschen "trauen" sich immer später

Nicht umsonst heißt es "sich trauen". Mittlerweile wagen diesen Schritt Heiratswillige allerdings immer später. So ist innerhalb von 20 Jahren das Alter bei Eheschließungen sowohl bei Frauen als auch bei Männern gestiegen.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze Im Durchschnitt heiraten Frauen wie auch Männer später als noch im Jahr 2002.

Dabei haben die Eheschließungen der unter 30-Jährigen von 52 Prozent auf 36 Prozent abgenommen.

Die Heiraten der über 50-Jährigen allerdings sind von gut einem Prozent im Jahr 2002 auf circa sieben Prozent im Jahr 2022 gestiegen.

Am Sonntag (11. Februar) ist der "Welttag der Ehe". Passend hierzu veröffentlicht das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag (8. Februar) eine neue Übersicht, die belegt, dass Frauen wie auch Männer immer älter werden, bevor sie das erste Mal heiraten.

So waren Frauen im Jahr 2022 im Schnitt 32,6 Jahre alt, Männer 35,1 Jahre. Dies ist ein neuer Höchststand.

Innerhalb der 20 Jahre hat sich somit das Alter der Frauen bei ihrer ersten Eheschließung um 2,8 Jahre erhöht (Durchschnittsalter im Jahr 2002: 28,8 Jahre). Bei Männern ist das Durchschnittsalter um 3,3 Jahre gestiegen (Durchschnittsalter im Jahr 2002: 31,8 Jahre), berichtet Destatis.

Der durchschnittliche Altersunterschied zwischen den Geschlechtern hat sich allerdings von drei Jahren im Jahr 2002 auf 2,5 Jahre im Jahr 2022 reduziert.

Zudem fließen – nach der Einführung der Ehe für alle im Oktober 2017 – auch gleichgeschlechtliche Eheschließungen in die Statistik mit ein. Gleichgeschlechtliche Eheschließungen sind daher ab dem Jahr 2018 in den Eheschließungsdaten enthalten.

Im Video: Beziehungsstudie: Was Männer und Frauen wirklich wollen

Ein kurzer Überblick:

Eheschließungen im Jahr 2022

Insgesamt: 781.500 Menschen gaben sich das "Ja-Wort"

Heirat zum ersten Mal: 78 Prozent

Zuvor geschiedene: 20 Prozent

Verwitwet: ein Prozent

Ehen unterschiedlichen Geschlechts: 97 Prozent

Gleichgeschlechtliche Ehen: drei Prozent

Im Video: In dieser deutsche Stadt gibt es die meisten Scheidungen

Anzeige

Anzeige

Alter bei der ersten Heirat

Aber auch eine Verschiebung bei den Erst-Ehen ist zu beobachten. So haben die Heiratswilligen unter 30 Jahren von 52 Prozent auf 36 Prozent abgenommen. Bei den über 50-Jährigen hingegen stiegen die Eheschließungen von einem Prozent auf sieben.

Daher liegen die Ursachen der Veränderung innerhalb von 20 Jahren nicht nur beim Anstieg des Alters bei der Erstehe, sondern auch im Altersaufbau der Bevölkerung im Allgemeinen, schreibt Destatis.

Somit hat der Anteil der über 50-Jährigen seit dem Jahr 2002 von gut 36 Prozent an der Gesamtbevölkerung auf knapp 45 Prozent Ende 2022 zugenommen.

Insgesamt heirateten zum ersten Mal 609.800 Menschen

Jünger als 30 Jahre waren dabei: 221.400 Menschen oder 36 Prozent (2002: 52 Prozent)

Zwischen 40 und 49 Jahre alt: 62.500 Menschen oder rund zehn Prozent (2002: 32.600 Menschen oder sechs Prozent)

50 Jahre oder älter: 41.500 Menschen oder knapp sieben Prozent (2002: 7.500 Menschen oder gut ein Prozent)

Anzeige

Verheiratete Menschen Ende 2022

Von den rund 70,1 Millionen volljährigen Menschen in Deutschland waren Ende des Jahres 2022 rund 34,6 Millionen (49 Prozent) verheiratet oder lebten in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.

Dabei war die Zahl der verheirateten oder in einer Lebenspartnerschaft lebenden Menschen in der Altersgruppe der 65- bis 69-Jährigen mit 3,5 Millionen oder 68 Prozent (von rund 5,1 Millionen) am höchsten.

Scheidung

Die Durchschnittsdauer einer Ehe lag im Jahr 2002 noch bei 12,9 Jahren. Im Jahr 2022 waren es 15,1 Jahre (plus 2,2 Jahre).

Ebenso ist das Durchschnittsalter bei Scheidungen gestiegen. So ließen sich im Jahr 2002 Frauen mit durchschnittlich 38,9 Jahren scheiden (2022: 44,7 Jahre oder plus 5,8 Jahre). Männer waren bei einer Scheidung vor 20 Jahren im Schnitt 41,6 Jahre alt (2022: 47,8 Jahre oder plus 6,2 Jahre).

Insgesamt wurden 137.400 Ehen im Jahr 2022 geschieden. Damit ist die Zahl der Scheidungen seit 2012 kontinuierlich gesunken. Einzige Ausnahme war das Jahr 2019.

Seit dem Jahr 2019 ließen zudem auch die Ehescheidungen gleichgeschlechtlicher Paare mit in die Erhebung ein.