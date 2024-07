Helmut Kohl: Streit um Grab des Altkanzlers in Speyer

Bereits seit sieben Jahren liegen die sterblichen Überreste des "Kanzlers der Einheit" im Adenauerpark in Speyer. Bisher ohne Grabstein und anscheinend ungepflegt. Dafür verantwortlich soll die Witwe des großen Staatsmannes sein.

Anzeige

Helmut Kohl - ein Staatsmann, der mit der Wiedervereinigung Deutschlands für immer Geschichte geschrieben hat. Seit nunmehr sieben Jahren hat er seine letzte Ruhestätte im Adenauerpark in Speyer gefunden. Jetzt soll sich Kohls ältester Sohn, Walter Kohl, bei "Bild" entsetzt über den Zustand des Grabes gezeigt haben.

"Es ist beschämend, dass Maike [Witwe Helmut Kohls] es mehr als sieben Jahre nach dem Tod meines Vaters nicht geschafft hat, einen würdigen Grabstein zu errichten. Besucher sehen heute ein zugewuchertes, ungepflegtes Grab mit einem lieblosen Holzkreuz, auf dem der Lack abbröckelt."

Im Video: "Es geht mir nicht gut" - Rita Süssmuth spricht erstmals über Krebsdiagnose

Die Söhne Kohls allerdings sollen an der Situation nichts ändern können. Auch wenn sie wollten. Denn rechtlich sollen die Kinder des Staatsmannes keine Handhabe haben. "Sonst sähe das Grab anders aus. Insgesamt empfinde ich den Zustand des Grabes unseres Vaters als empörend", so Kohl.

Ein abschreckendes, umzäuntes Grab für den Einheitskanzler

Anstoß nehme der Sohn allerdings nicht nur am ungepflegten Grab, sondern auch an dem Drahtzaun, der zur Beerdigung rund um die Grabstelle errichtet wurde. Es sei "absurd, dass ausgerechnet das Grab eines Mannes, der wesentlich zum Mauerfall und zur europäischen Einigung beigetragen hat, durch die Willkür einer Person so verschandelt wird".

In seiner Not soll sich Walter Kohl schon vor längerer Zeit an die Oberbürgermeisterin von Speyer, Stefanie Seiler, gewendet haben. Sie sicherte ihm angeblich zu, "diesen Schandfleck zu entfernen". Das sei 2022 gewesen - "passiert ist bis heute nichts, trotz meiner wiederholten Bitten, ihr Versprechen [...] doch endlich einzulösen".

Anzeige

Anzeige

Zustand des Grabes beschäftigt selbst höchste CDU-Kreise

Der Zustand des Grabes sorgt aber nicht nur für Ärger innerhalb der Familie, sondern habe auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zu einer Stellungnahme veranlasst: "Helmut Kohl hat sich um unser Land in einzigartiger Weise verdient gemacht." Umso trauriger sei es, "dass sein Grab in so einem ungepflegten Zustand ist".

Linnemann würde sich wünschen, "dass seine Grabstätte in einen würdigen Zustand versetzt wird, dass seinem Andenken gerecht wird". Wenn die CDU Deutschlands dazu ihren Beitrag leisten könne, "sind wir dazu selbstverständlich gerne bereit".

Grundsätzlich gäbe es keine Diskussionen um das Grab, wenn man Kohl im Familiengrab in Ludwigshafen beerdigt hätte - und zwar "bei seiner Frau Hannelore, ohne die er seinen Weg nie hätte gehen können". Genau so habe er das Familiengrab selbst gestaltet, so Walter Kohl. Kohls zweite Ehefrau, Maike Kohl-Richter, habe eine Anfrage der "Bild" zum Zustand des Grabes in Speyer unbeantwortet gelassen.