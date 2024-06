Hilfe für Betroffene: Forscher identifizieren sechs Arten von Depressionen

: Dieses Muster tritt am häufigsten auf. Hierbei sind(beispielsweise die Steuerung des eigenen Verhaltens, der Bewegungen oder Wahrnehmung der Umwelt und Gefühle). Die Proband:innen waren ängstlicher und empfanden weniger Freude als die anderen Testpersonen.

Biotyp (DC+SC+AC+) : Hierbei wurde eine erhöhte Aktivität in Gehirnbereichen für Aufmerksamkeit und Ruhe beobachtet. Demnach beschäftigen sich Betroffene dieses Typs eher damit, Probleme zu lösen.

Biotyp AC : Bei diesem Typ konnten die Wissenschaftler:innen feststellen, dass ein Gehirnbereich für Aufmerksamkeit weniger aktiv ist im Vergleich zu gesunden Menschen. Daher litten diese Patient:innen auch nicht so häufig unter Anspannung wie andere.

Biotyp (Typ: DXSXAXNXPXCX) : Dieser Biotyp gilt als sehr selten. Demnach zeigte dieser auch keine auffälligen neurologischen Unterschiede (im Vergleich zu gesunden Menschen). Deshalb vermuten die Studienautor:innen biologische Auffälligkeiten in anderen Hirnbereichen, da offensichtlich noch nicht alle Zusammenhänge bei Depressionen erforscht seien.

