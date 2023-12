+++ Hunderte demonstrieren in Israel gegen Gaza-Krieg +++ Drastischer Anstieg antisemitischer Straftaten in Deutschland seit Hamas-Angriff +++ Israel greift offenbar Ziele in Syrien an +++ Alle Entwicklungen in Nahost im Newsticker vom 29. Dezember.

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze In Israel sollen Hunderte Menschen gegen den Gaza-Krieg demonstriert haben.

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober soll es in Deutschland zu einem drastischen Anstieg antisemitischer Straftaten gekommen sein.

Israel hat laut Berichten Ziele in Syrien angegriffen.

+++ 03:40 Uhr: Einem israelischen Medienbericht zufolge haben in der Küstenmetropole Tel Aviv Hunderte Menschen am Donnerstagabend (28. Dezember) gegen den Gaza-Krieg demonstriert. Wie die Zeitung "Haaretz" berichtete, forderten sie ein Ende der Kämpfe in dem palästinensischen Küstengebiet, die Freilassung der dort festgehaltenen Geiseln sowie ein Ende der israelischen Besatzung.

Der Zeitung zufolge demonstrierten vor dem Parlament in Jerusalem zudem Hunderte junge Menschen, die aus Orten in der Nähe des Gazastreifens stammen, für die Freilassung der Geiseln.

Im Video: Gaza-Krieg: Israel beharrt auf Sieg über die Hamas

Drastischer Anstieg antisemitischer Straftaten seit Hamas-Angriff

+++ 01:03 Uhr: Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat das Bundeskriminalamt (BKA) einen drastischen Anstieg bei den antisemitischen Straftaten verzeichnet. Bis zum 21. Dezember wurden alleine im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt mehr als 1.100 Delikte im kriminalpolizeilichen Meldedienst für Fälle politisch motivierter Kriminalität registriert, wie ein BKA-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Dabei handele es sich vor allem um Sachbeschädigungen und Volksverhetzungen.

Seit den ersten drei Quartalen dieses Jahres, für die das Bundesinnenministerium im November genaue Zahlen veröffentlichte, hat sich die Anzahl der antisemitischen Straftaten deutlich gesteigert. Im ersten Quartal wurden 558 Vorfälle registriert, im zweiten Quartal 609 und im dritten 540. Diese Zahlen umfassen alle Arten von Straftaten, sei es durch links- und rechtsextreme Motive oder solche, die unter die Kategorien "religiöse Ideologie" und "ausländische Ideologie" fallen.

Jedoch sind die über 1.100 Vorfälle seit Anfang Oktober lediglich auf die Eskalation des Nahost-Konflikts zurückzuführen. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte daher noch deutlich höher liegen. Bis einschließlich November 2023 wurden im vergangenen Jahr insgesamt 2.874 antisemitische Straftaten registriert, darunter waren 88 Gewalttaten.

Anzeige

Anzeige

Israel greift offenbar Ziele in Syrien an

+++ 00:14 Uhr: Nach Angaben aus Damaskus hat Israel erneut Gebiete in Syrien angegriffen. Unter Berufung auf Militärkreise, berichtete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana, das israelische Militär habe die südliche Region aus der Luft attackiert. Die Angriffe kämen aus Richtung der von Israel annektierten Golanhöhen. Einige der abgefeuerten Raketen wurden dabei von der syrischen Luftverteidigung abgefangen.

Im Video: Krieg in Nahost: Israel spricht von Mehrfronten-Krieg