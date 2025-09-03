Anzeige
Blitzschlag als Ursache

Mehrere Waldbrände in Kalifornien, Gebäude nahe alter Goldgräber-Stadt bei San Francisco zerstört

  • Aktualisiert: 03.09.2025
  • 11:51 Uhr
  • dpa
In der Region um die historische Goldgräber-Stadt Chinese Camp lodern Flammen – Evakuierungen laufen.
In der Region um die historische Goldgräber-Stadt Chinese Camp lodern Flammen – Evakuierungen laufen.© Noah Berger/AP/dpa

Ein Blitzschlag hat in Kalifornien einen Waldbrand ausgelöst. Besonders betroffen ist die historische Goldgräber-Stadt Chinese Camp – Anwohner:innen mussten fliehen, während die Flammen Häuser zerstörten.

Ein sich rasch ausbreitender Waldbrand nahe einer ehemaligen Goldgräber-Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien hat Medienberichten zufolge mehrere Häuser und andere Gebäude zerstört. Menschen seien aber nicht zu Schaden gekommen, meldeten der Sender CBS News und andere Medien.

Nach Angaben der Brandschutzbehörde Cal Fire wurde das Feuer im Bezirk Tuolumne am Dienstagabend (2. September, Ortszeit) durch einen Blitz ausgelöst. Die Flammen hätten sich auf einer Fläche von etwa 26 Quadratkilometern ausgebreitet. Begünstigt werde der Brand durch starken Wind und die andauernde Trockenheit, hieß es. Für mehrere Ortschaften ordnete die Behörde Evakuierungen an.

Dutzende Brände in Kalifornien

Betroffen ist die Gegend rund um Chinese Camp, eine im 19. Jahrhundert von chinesischen Einwander:innen besiedelte Goldgräber-Stadt, die heutzutage nur noch wenige Einwohner:innen zählt. Sie liegt rund 175 Kilometer östlich von San Francisco.

Auch in den News:

In Los Angeles löschte die Feuerwehr derweil am Dienstagabend einen kleineren Buschbrand, der Häuser in den berühmten Hollywood Hills bedrohte, wie örtliche Medien berichteten.

Insgesamt sind in Kalifornien derzeit Dutzende größere und kleinere Brände aktiv. Im Januar hatten zwei Flächenbrände in Teilen von Los Angeles eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Mehr als 16.000 Gebäude brannten ab, mindestens 31 Menschen starben.

