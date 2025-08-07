Anzeige
Hilfslieferungen

Im Video: Gaza-Luftbrücke - unser Reporter fliegt mit der Bundeswehr

Tim-Antonio Lieberknecht berichtet für :newstime aus Jordanien.
Mit der sogenannten Gaza-Luftbrücke will die Luftwaffe helfen, das Leid im Küstenstreifen zu lindern. Unser :newstime-Reporter war beim Abwurf der Hilfslieferungen dabei. Seine Eindrücke schildert er im kostenlosen Joyn-Video.

Der Flug über den Gazastreifen offenbart das Ausmaß der Bombardierungen durch Israel: 70 Prozent der Gebäude sind zerstört. An Bord des Flugzeugs befindet sich Fracht, welche die Hungersnot am Boden lindern soll - etwa Reis, Milchpulver und Zucker - und :newstime-Reporter Tim-Antonio Lieberknecht. Gemeinsam mit der Luftwaffe hebt der Journalist in Jordanien ab, um die Bundeswehr bei ihrem Einsatz über dem Krisengebiet zu begleiten.

Gemeinsam mit europäischen Partnern, Kanada und Jordanien sollen über den Luftweg Grundnahrungsmittel in den Gazastreifen gelangen - doch die Hilfe reicht nicht. Im :newstime-Clip auf Joyn schildert der Reporter seine Eindrücke, spricht mit Bundeswehr-Soldaten und geht auf die Kritik von Hilfsorganisationen an der sogenannten Gaza-Luftbrücke ein.

Sehen Sie hier den Beitrag zu den Hilfslieferungen aus der Luft

Gaza-Hilfsbrücke

Hautnah dabei: So laufen die Gaza-Flüge - Hier im Joyn-Video ansehen

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen

