Bus-Unfall

Zwei Busse kollidieren in Hamburg - zahlreiche Verletzte

  • Aktualisiert: 29.09.2025
  • 10:49 Uhr
  • dpa
Mehrere Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall in Hamburg verletzt. (Symbolbild)
Mehrere Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall in Hamburg verletzt. (Symbolbild)

Am frühen Morgen sind zwei Busse in Hamburg zusammengestoßen. Unter den Verletzten sind auch Kinder. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

Bei einem Zusammenstoß zweier Linienbusse sind in Hamburg mehrere Insass:innen verletzt worden. Insgesamt wurden zwölf Menschen verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Auch in den News:

Vier Menschen wurden schwer verletzt, acht Menschen wurden leicht verletzt. Unter den Verletzten seien auch Kinder. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, ist bisher unklar.

Der Unfall ereignete sich auf der Osdorfer Landstraße. Der Verkehr fließt auf der Osdorfer Landstraße aktuell an der Unfallstelle vorbei.

