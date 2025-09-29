Anzeige
Idee der Kassenärzte

Direkt zum Facharzt: Das könnte künftig extra kosten

  • Aktualisiert: 29.09.2025
  • 07:39 Uhr
  • dpa
Der direkte Besuch beim Facharzt soll nach einem Vorschlag der Kassenärzte in Zukunft über einen Extratarif abgegolten werden.
Der direkte Besuch beim Facharzt soll nach einem Vorschlag der Kassenärzte in Zukunft über einen Extratarif abgegolten werden.

Erst zum Hausarzt, erst dann zum Spezialisten – so soll künftig die Reihenfolge aussehen. Die Kassenärzte schlagen nun eine Alternative vor.

Inhalt

  • Bis zu 350 Euro für Facharzttarif
  • Erst zum Hausarzt, dann zum Facharzt

Pro Jahr ein paar Hundert Euro zahlen und dafür weiterhin direkt zum Facharzt gehen können? Ein solches Konzept schwebt dem Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, vor. "Unser Vorschlag lautet: Versicherte, die auch künftig generell ohne Überweisung eines Hausarztes oder eine digitale Ersteinschätzung direkt zu einem Facharzt gehen wollen, müssen einen zusätzlichen Facharzttarif mit jährlichen Kosten von voraussichtlich 200 bis 350 Euro abschließen", sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bis zu 350 Euro für Facharzttarif

"Das Vorhaben der schwarz-roten Koalition, die Versicherten vom Hausarzt steuern zu lassen, ist zwar insbesondere für ältere Menschen mit vielen Krankheiten und Chroniker sinnvoll, aber eben nicht für alle Versicherten". Insbesondere jüngere Patienten fänden den Umweg über den Hausarzt oft überflüssig. Wer einen Facharzttarif abschließe, "hat die Wahlfreiheit und kann auch in Zukunft immer direkt zum Facharzt gehen".

Erst zum Hausarzt, dann zum Facharzt

Union und SPD wollen laut Koalitionsvertrag ein verbindliches System einführen, bei dem Patientinnen und Patienten primär in eine Hausarztpraxis gehen, die sie bei Bedarf – mit einem Termin in einem bestimmten Zeitraum – an Fachärzte überweist.

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte kürzlich im ZDF angekündigt, man werde über entsprechende Modelle – wie etwa Gebühren für direkte Behandlung – diskutieren.

