Anzeige
Verbraucher

Überweisungen, Einreise, Winterzeit - das ändert sich im Oktober

  • Aktualisiert: 29.09.2025
  • 04:01 Uhr
  • dpa
Der Oktober bringt viele Änderungen: Banken, Microsoft, Ärzte und sogar Gärtner sind betroffen.
Der Oktober bringt viele Änderungen: Banken, Microsoft, Ärzte und sogar Gärtner sind betroffen.© Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Oktober ändert sich für viele Bürger einiges: von Banken über digitale Systeme bis hin zum Ende von Windows 10. Ein Überblick.

Anzeige

Inhalt

Anzeige
Anzeige

Flächendeckende Echtzeitüberweisungen

Wer innerhalb des Euro-Raums Geld überweist, kann das ab dem 9. Oktober flächendeckend bei allen Banken in Echtzeit tun – und das zu jeder Zeit. Bereits ab dem 9. Januar müssen laut der entsprechenden EU-Verordnung alle Banken solche Echtzeitüberweisungen empfangen können. Sie dürfen zudem nicht teurer sein als andere Überweisungen.

Donald Trump, Wladimir Putin, Olaf Scholz

Immer frisch, immer aktuell! News aus Deutschland und der Welt

KOSTENLOS auf Joyn: Die neuesten Videos zu News und Hintergründen jetzt streamen!

Anzeige
Anzeige

Mehr Sicherheit für Bankkunden bei Überweisungen

Mehr Schutz für Verbraucher vor betrügerischen oder fehlerhaften Überweisungen: Banken müssen künftig bei Überweisungen im Euroraum vor der Freigabe prüfen, ob der Empfängername und die eingegebene IBAN mit den Daten des Zielkontos übereinstimmen. Der Zahlende wird binnen Sekunden über das Ergebnis des Checks informiert und kann auf dieser Basis entscheiden, ob er das Geld transferiert oder nicht. Die Banken müssen entsprechende EU-Vorgaben ab dem 9. Oktober umsetzen.

Windows-10-Support endet

Am 14. Oktober schickt Microsoft das bisher populärste PC-Betriebssystem der Welt – Windows 10 – in den Ruhestand. Das bedeutet, dass es keine kostenlosen Updates mehr für Windows 10 geben wird, mit denen neu entdeckte Schwachstellen ausgebügelt werden. Mit dem Support-Ende riskieren Nutzer dann, Opfer unentdeckter und nicht behobener Sicherheitslücken zu werden, wenn sie vorher nichts unternehmen.

Upgrade-Verweigerer verfügen aber noch über eine weitere Alternative, die sich Microsoft gut bezahlen lässt: Der Konzern bietet privaten Anwendern und gewerblichen Nutzern ein weiteres Jahr sogenannte Extended Security Updates (ESU) für 30 US-Dollar (rund 27 Euro) an.

Anzeige
Anzeige

Neues elektronisches Einreisesystem

Die EU will am 12. Oktober ihr neues elektronisches Grenzsystem starten. Das derzeitige System des Passstempels soll ersetzt werden. Ein- und Ausreisen von Nicht-EU-Bürgern sollen umfassend digital zu erfassen sein. Das heißt, dass biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Gesichtsbilder bereitgestellt werden müssen. Für die Einführung ist eine Übergangsphase von sechs Monaten vorgesehen.

Elektronische Patientenakte Pflicht für Ärzte

Ärztinnen und Ärzte sind ab Oktober verpflichtet, die elektronische Patientenakte (ePa) zu nutzen und neue Diagnosen und Befunde in der E-Akte abzulegen. Die ePA soll etwa den Dokumentenaustausch zwischen verschiedenen Arztpraxen oder mit Apotheken erleichtern.

Anzeige

Umstellung auf die Winterzeit

Den Menschen in Deutschland wird gefühlt wieder eine Stunde geschenkt, und zwar bei der Umstellung auf die Winterzeit am 26. Oktober. Dann werden die Uhren von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt.

:newstime

Hintergründe und exklusive Videos

Mehr Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Panorama und Sport finden Sie jederzeit auf newstime.de.

Heckenschnitt wieder erlaubt

Gartenbesitzer dürfen Hecken, Büsche und andere Gehölze ab dem 1. Oktober wieder radikal stutzen oder entfernen. Dann endet die seit Anfang März laufende Schonzeit, die dem Schutz von nistenden Vögeln und anderen Tieren dient.

Mehr News
Arztpraxis
News

Direkt zum Facharzt: Das könnte künftig extra kosten

  • 29.09.2025
  • 07:39 Uhr
Schüsse in einer Kirche in den USA
News

Schüsse in Kirche in Michigan: Mindestens ein Todesopfer und mehrere Verletzte

  • 28.09.2025
  • 21:30 Uhr
Thomas Westphal
News

Wahlkrimi in NRW: Bittere SPD-Klatsche in Dortmund - AfD holt wohl keinen OB-Posten

  • 28.09.2025
  • 20:22 Uhr
Ambulanter Pflegedienst
News

Bericht: Regierung diskutiert Abschaffung von Pflegegrad 1

  • 28.09.2025
  • 15:08 Uhr
14.09.2025, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld: Blick auf Wahlkabinen in einem Wahlraum in der Realschule Brackwede bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen.
News

Stichwahlen um kommunale Spitzenposten in NRW

  • 28.09.2025
  • 07:53 Uhr
Ukraine-Krieg - Kiew
News

Schwere Nacht für Kiew: Russland setzt Luftangriffe fort

  • 28.09.2025
  • 07:27 Uhr
Rinder in Oberbayern
News

Rindfleisch in Deutschland so teuer wie noch nie

  • 28.09.2025
  • 07:25 Uhr
Streit um Irans Atomprogramm
News

Atom-Sanktionen der UN gegen den Iran wieder in Kraft

  • 28.09.2025
  • 06:52 Uhr
Kaffee
News

Umfrage zeigt: So trinken die Deutschen ihren Kaffee am liebsten

  • 28.09.2025
  • 06:01 Uhr
urn:newsml:dpa.com:20090101:250927-911-026157
News

Lawrow: Deutschland will wie unter Hitler Europa unterjochen

  • 28.09.2025
  • 03:33 Uhr
Alle aktuellen :newstime-Sendungen finden Sie kostenlos auf Joyn
:newstime vom 28. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 28. September 2025 | 19:55

  • 13:25 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. September 2025 | 17:45
Episode

:newstime vom 28. September 2025 | 17:45

  • 11:20 Min
  • Ab 12
:newstime vom 28. September 2025 | 16:00
Episode

:newstime vom 28. September 2025 | 16:00

  • 10:42 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. September 2025 | 19:55
Episode

:newstime vom 27. September 2025 | 19:55

  • 13:01 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. September 2025 | 18:10
Episode

:newstime vom 27. September 2025 | 18:10

  • 12:08 Min
  • Ab 12
:newstime vom 27. September 2025 | 16:20
Episode

:newstime vom 27. September 2025 | 16:20

  • 11:22 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 19:45
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 19:45

  • 26:02 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 18:00
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 18:00

  • 11:53 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 15:45
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 15:45

  • 10:43 Min
  • Ab 12
:newstime vom 26. September 2025 | 08:25
Episode

:newstime vom 26. September 2025 | 08:25

  • 04:45 Min
  • Ab 12