Fast zwei Millionen Menschen beziehen Renten der Deutsche Rentenversicherung im Ausland. Diese Staaten führen das weltweite Rentner-Ranking an.

Anzeige

Jährlich zahlt die Deutsche Rentenversicherung rund 1,8 Millionen Renten in mehr als 150 Länder der Welt. Das meldet das Onlineportal des "Münchner Merkurs" am Montag (19. Mai). Zu den Empfänger:innen zählen demnach sowohl Deutsche im Ausland als auch Menschen anderer Nationalitäten, die in Deutschland gearbeitet und dadurch Rentenanspruch erworben haben.

Anzeige

Anzeige

Der Bericht bezieht sich auf den Rentenatlas der Deutschen Rentenversicherung, in dem Einnahmen und Ausgaben der Rentenversicherung, Rentenanpassungen und die Entwicklung des Rentenbeitragssatzes aufgeführt sind, aber auch, wie viele Renten ins Ausland gezahlt werden. Den Daten zufolge erhalten rund sieben Prozent der Deutschen und der Ausländer:innen mit deutschem Rentenanspruch ihre Rente außerhalb Deutschlands.

In diesen Ländern leben die meisten deutschen Rentner

2023 wurden demnach mehr als 78.000 deutsche Renten nach Österreich, die Schweiz und Spanien überwiesen. Am Maß der Rentenzahlungen ins Ausland lässt sich so auch der Frage annähern, in welchen Ländern die meisten Deutschen ihren Ruhestand verbringen.

Das Land, in dem die meisten deutschen Rentenbezieher:innen jenseits der Bundesrepublik ihren Lebensabend verbringen, ist nicht etwa eine sonnige Insel, sondern Österreich. Beinahe 29.000 Zahlungen und damit die meisten außerhalb Deutschlands gingen dem Bericht zufolge im Kalenderjahr 2023 an Ruheständler:innen, die im Alter ihren Wohnsitz ins Nachbarland verlagert haben.

Anzeige

Anzeige

Nachbarländer am beliebtesten im Ruhestand

Österreich wird im Rentner-Ranking von einem anderen Alpenland gefolgt: In die Schweiz überwies die Deutsche Rentenversicherung 2023 an rund 26.600 Berechtigte, heißt es weiter in dem Bericht.

Erst an dritter Stelle rangiert mit Spanien ein beliebtes südeuropäisches Urlaubsland der Deutschen. Auf die Iberische Halbinsel gelangten im Jahr 2023 rund 22.800 Renten.

Anzeige

Anzeige

Europäischer Kontinent führt Rentner-Ranking an

Europa steht von allen Kontinenten am höchsten bei deutschen Ruheständler:innen im Kurs, die ihren Lebensabend außerhalb Deutschland verbringen. Wie der Rentenatlas zeigt, wählten 72 Prozent aller deutschen Ausgewanderten im Rentenalter ein Land innerhalb Europas als neuen Wohnsitz.

Neben den drei Spitzenplätzen sind auch Frankreich (18.000 Renten), die Niederlande (10.300 Renten), Italien (7.800 Renten) und Großbritannien (7.500 Renten) beliebte Wohnorte bei deutschen Senior:innen. Jenseits des europäischen Kontinents führen das Ranking die USA an (21.000 Renten), gefolgt von Kanada (7.800 Renten) und Australien (7.400 Renten).