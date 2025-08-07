Anzeige
Krieg in Nahost

Israels Ministerpräsident Netanjahu will ganzen Gazastreifen kontrollieren

  • Aktualisiert: 07.08.2025
  • 19:01 Uhr
  • Christopher Schmitt
Israels Ministerpräsident Netanjahu hat das Ziel ausgegeben, den gesamten Gazastreifen unter israelische Kontrolle zu bringen.
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat in einem Interview bestätigt, dass Israel den gesamten Gazastreifen einnehmen will. Das Palästinensergebiet soll jedoch nicht dauerhaft gehalten werden.

Gegenüber dem US-Sender FOX News hat Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, dass Israel den gesamten Gazastreifen kontrollieren will. "Das ist unsere Absicht", sagte der Regierungschef dem US-Sender auf eine entsprechende Frage. Dies berichten auch die "tagesschau" und ZDF. Eine dauerhafte Präsenz im Palästinensergebiet soll es demnach jedoch nicht geben.

In einem von dem Sender vorab veröffentlichten Ausschnitt des Interviews betonte der Netanjahu, Israel wolle das Gebiet nicht dauerhaft besetzen, sondern es von der Hamas befreien, um es schließlich an andere Kräfte zu übergeben. Dies müssten Kräfte sein, die nicht wie die islamistische Terrororganisation Hamas zur Vernichtung Israels aufriefen.

Israelische Medien hatten zuvor bereits berichtet, dass Netanjahu zu diesem Schritt tendiert. Schätzungen zufolge könnte die Einnahme des kompletten Küstenstreifens durch die israelische Armee rund sechs Monate dauern. Zunächst solle die Stadt Gaza im Norden des Gebiets eingenommen werden, wie die Deutsch Presse-Agentur meldet.

Warnungen kamen sowohl von Seiten der Opposition als auch von Seiten der Armee. Armeechef Ejal Zamir sprach Rundfunkberichten zufolge in einer Vorbesprechung mit Netanjahu vor einer "Falle". Sowohl Geiseln als auch Soldat:innen könnten in tödliche Gefahr geraten.

Israels Sicherheitskabinett will am Abend über weiteres Vorgehen beraten

Israel kontrolliert gegenwärtig nach Medienberichten rund drei Viertel des weitgehend zerstörten Küstenstreifens, in dem rund zwei Millionen Palästinenser:innen leben.

Am Abend kommt das israelische Sicherheitskabinett zusammen, um über eine Ausweitung der Kämpfe im Gazastreifen zu entscheiden. Angesichts der stockenden Waffenruhe-Verhandlungen mit der Hamas, habe der israelische Ministerpräsident bereits zuvor die Bereitschaft gezeigt, den gesamten Küstenstreifen einzunehmen. Das hatten verschiedenen Medien zuvor berichtet.

