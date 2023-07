Italien: Verkehrsminister plant Anhebung des Tempolimits auf Autobahnen

Autobahn-Raser werden sich freuen, denn Italien und Tschechien beabsichtigen, das Tempolimit auf Autobahnen zu erhöhen. Eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h solle dann erlaubt sein.

Das Wichtigste in Kürze Italien plant eine Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen.

Bisher ist ein Tempolimit von 130 km/h erlaubt.

Es soll auf 150 km/h erhöht werden.

In Deutschland wird seit längerer Zeit heftig eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen diskutiert. Laut dem ADAC sind bereits 54 Prozent seiner Mitglieder für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Auch fordern beispielsweise Klimaschützer der "Letzten Generation" eine Tempodrosselung auf 100 km/h.

Bisher gäbe es, so der ADAC, allerdings kein generelles Tempolimit in Deutschland. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich auf einem Bürgerdialog in Füssen im Allgäu, dass es für die schnelle Einführung eines Tempolimits für Autobahnen "keine Gesetzgebungsmehrheit" gäbe, ergänzt die "Zeit".

Nun macht sich Italien bemerkbar. Allerdings nicht für eine Rückstufung der Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern nach oben. So ist bisher ein Tempolimit von 130 km/h auf italienischen Autobahnen erlaubt. Jetzt beabsichtige der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini eine Lockerung und will die Höchstgeschwindigkeit auf 150 km/h heraufsetzen und sich gleichzeitig ein Beispiel an deutschen Autobahnen nehmen, schreibt der "Merkur".

150 km/h auf "unfallarmen Autobahnabschnitten"

Laut Salvini gebe es die meisten Verkehrstoten auf Freilandstraßen und nicht auf Autobahnen, so der "Merkur" weiter.

Ein höheres Tempolimit auf italienischen Autobahnen könne daher für "unfallfreie Autobahnabschnitte mit drei, vier oder fünf Spuren je Fahrtrichtung" eingeführt werden, zitiert "Rainews" Salvini.

Italiens Verkehrsminister berate aus diesem Anlass aktuell bereits mit den Betreibergesellschaften der Autobahnen über die Umsetzung. Wann allerdings die neue Höchstgeschwindigkeit gelte, sei bisher noch nicht geklärt.

Auf folgenden Autobahnen könnte daher das Tempolimit zukünftig erhöht werden:

A4 (Mailand-Brescia)

A 26 (Genua Voltri-Gravellona Toce)

A14 (Bologna-Bari)

A 30 (Caserta-Salerno)

Auch Tschechien plane eine Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 150 km/h auf Autobahnen. Laut "Auto Bild" ist diese sogar schon beschlossen – jedoch nur für kurze Streckenabschnitte – also rund 50 Kilometer. Auch umfasse die Gesetzesänderung nur neue oder renovierte Autobahnabschnitte. Frühestens am 2024 solle diese Regelung gelten.

So schnell darf auf europäischen Autobahnen gefahren werden:

Deutschland: kein generelles Tempolimit (lediglich eine "Richtgeschwindigkeit von 130 km/h")